¿Por qué no juega Rodri Hernández en España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026-27?

Con el objetivo de asegurar el primer puesto en el grupo contra Inglaterra, la Selección de España no podrá contar con Rodri para el partido por esta razón.

La Selección de España recibe este domingo 15 de noviembre a Inglaterra en el marco de la Jornada 6 del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27. En una batalla directa por el liderato del sector, ‘La Roja’ no podrá contar con Rodri Hernández en sus filas para encarar este compromiso clave.

Publicidad

Rodri quedó completamente descartado de la convocatoria frente al conjunto inglés debido a problemas físicos. El volante sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha mientras defendía la camiseta del FC Barcelona, percance que lo ha mantenido alejado de la actividad competitiva desde aquel episodio.

La dolencia se originó durante el encuentro de Champions League ante el Aston Villa disputado el pasado 3 de noviembre. Tras someterse a las pruebas médicas de rigor para evaluar el alcance de la afectación, el conjunto blaugrana informó mediante un comunicado oficial que el futbolista permanecería fuera de circulación por un periodo indeterminado.

A raíz de este diagnóstico, quedó marginado del llamado de la selección española y se estima que su retorno a las canchas se produzca hasta el mes de diciembre. Sin el ganador del Balón de Oro del Mundial 2026 disponible en la pizarra, el estratega Luis de la Fuente volvió a apostar por una medular conformada por Martín Zubimendi y Fabián Ruiz en el doble pivote para medirse a Inglaterra, tal y como hicieron contra República Checa.

Publicidad

👥 Con este 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 buscamos el pleno de victorias en Madrid.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/mKhyMyKg6f — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 15, 2026

Alineación de España vs. Inglaterra

Unai Simón

Marc Pubill

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Martín Zubimendi

Fabián Ruiz

Mikel Merino

Lamine Yamal

Mikel Oyarzabal

Alex Baena

En síntesis

Rodri Hernández es baja en España por lesión en el bíceps femoral derecho.

es baja en España por lesión en el bíceps femoral derecho. El 15 de noviembre se enfrentan España e Inglaterra por la Nations League.

se enfrentan España e Inglaterra por la Nations League. Sufrió la lesión el 3 de noviembre con FC Barcelona ante Aston Villa.