¿Por qué no juega Bukayo Saka en España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026-27?

Entérate del motivo de la ausencia de los uno de las principales estrellas que se perderá el compromiso.

La selección de Inglaterra afronta un compromiso de máxima exigencia frente a España por la UEFA Nations League, pero sufre una baja de enorme peso en su estructura ofensiva. Bukayo Saka, figura habitual del ataque británico, quedó marginado de este duelo estelar debido a problemas físicos que arrastran su recuperación desde el mes pasado.

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El motivo por el que Bukayo Saka no juega en Inglaterra vs. España

El origen de su ausencia se remonta a octubre de 2026, durante el choque de la Champions League entre el Arsenal y el Bayern Múnich. En aquel encuentro, el extremo salió lesionado a los diez minutos tras sentir fuertes molestias musculares en el muslo izquierdo luego de un intento de pase, lo que obligó a su salida inmediata del campo.

Ante la imposibilidad de contar con la estrella de los Gunners, el cuerpo técnico inglés apostó por Morgan Rogers como su reemplazo natural en la alineación titular. El atacante del Chelsea atraviesa un gran momento futbolístico y asume la responsabilidad de aportar desequilibrio en el frente de ataque.

De esta manera, los Tres Leones pierden a una de sus piezas más determinantes para medir fuerzas ante La Roja, aunque confían en la jerarquía de Rogers para sostener el poder ofensivo del equipo.

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En síntesis