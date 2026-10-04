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Liga de Naciones

Ucrania vs. Hungría en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Ucrania y Hungría se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Ukraine vs. Hungary, Liga de Naciones
Ukraine vs. Hungary, Liga de Naciones

El lunes 5 de octubre, Ucrania y Hungría se cruzan por segunda vez en menos de dos semanas, y esta vez el que erró último quiere sacarse la espina. Ambos llegan con los mismos puntos y las ganas de no quedar relegados en la tabla de la Liga de Naciones.

La fecha 4 del grupo puede definir quién se mete en la pelea por los puestos de arriba y quién empieza a mirar para abajo. Con 4 unidades cada uno, ninguno se puede dar el lujo de regalar puntos.

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Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

Ucrania llega golpeada. Después de arrancar bien con el triunfo ante Hungría y un empate sin goles frente a Georgia, se desinfló con una caída 0-3 de local contra Irlanda del Norte que dejó dudas sobre el funcionamiento del equipo. La posición 33 entre 54 selecciones refleja ese año irregular.

El historial entre Ucrania y Hungría

El historial reciente entre ambos es corto pero parejo en emociones: de tres antecedentes, Hungría ganó dos y Ucrania uno, sin empates en el medio. En goles también manda Hungría, con 5 convertidos contra 3 de los ucranianos. El dato que más pesa es el más fresco: hace apenas diez días, en esta misma Liga de Naciones, Ucrania se impuso 1-0 y ahora Hungría va por la revancha inmediata.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Hungría vs. Ucrania0-1UEFA Nations League
26/08/1992Hungría vs. Ucrania2-1Friendlies
29/04/1992Ucrania vs. Hungría1-3Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Ucrania y Hungría se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Ucrania suma 4 puntos en el torneo.
  • Hungría suma 4 puntos en el torneo.
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