Ucrania vs. Hungría en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

El lunes 5 de octubre, Ucrania y Hungría se cruzan por segunda vez en menos de dos semanas, y esta vez el que erró último quiere sacarse la espina. Ambos llegan con los mismos puntos y las ganas de no quedar relegados en la tabla de la Liga de Naciones.
La fecha 4 del grupo puede definir quién se mete en la pelea por los puestos de arriba y quién empieza a mirar para abajo. Con 4 unidades cada uno, ninguno se puede dar el lujo de regalar puntos.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Ucrania llega golpeada. Después de arrancar bien con el triunfo ante Hungría y un empate sin goles frente a Georgia, se desinfló con una caída 0-3 de local contra Irlanda del Norte que dejó dudas sobre el funcionamiento del equipo. La posición 33 entre 54 selecciones refleja ese año irregular.
El historial entre Ucrania y Hungría
El historial reciente entre ambos es corto pero parejo en emociones: de tres antecedentes, Hungría ganó dos y Ucrania uno, sin empates en el medio. En goles también manda Hungría, con 5 convertidos contra 3 de los ucranianos. El dato que más pesa es el más fresco: hace apenas diez días, en esta misma Liga de Naciones, Ucrania se impuso 1-0 y ahora Hungría va por la revancha inmediata.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Hungría vs. Ucrania
|0-1
|UEFA Nations League
|26/08/1992
|Hungría vs. Ucrania
|2-1
|Friendlies
|29/04/1992
|Ucrania vs. Hungría
|1-3
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Ucrania y Hungría se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Ucrania suma 4 puntos en el torneo.
- Hungría suma 4 puntos en el torneo.