Ucrania vs. Hungría en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Ucrania y Hungría se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El lunes 5 de octubre, Ucrania y Hungría se cruzan por segunda vez en menos de dos semanas, y esta vez el que erró último quiere sacarse la espina. Ambos llegan con los mismos puntos y las ganas de no quedar relegados en la tabla de la Liga de Naciones.

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La fecha 4 del grupo puede definir quién se mete en la pelea por los puestos de arriba y quién empieza a mirar para abajo. Con 4 unidades cada uno, ninguno se puede dar el lujo de regalar puntos.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One

Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Ucrania llega golpeada. Después de arrancar bien con el triunfo ante Hungría y un empate sin goles frente a Georgia, se desinfló con una caída 0-3 de local contra Irlanda del Norte que dejó dudas sobre el funcionamiento del equipo. La posición 33 entre 54 selecciones refleja ese año irregular.

El historial entre Ucrania y Hungría

El historial reciente entre ambos es corto pero parejo en emociones: de tres antecedentes, Hungría ganó dos y Ucrania uno, sin empates en el medio. En goles también manda Hungría, con 5 convertidos contra 3 de los ucranianos. El dato que más pesa es el más fresco: hace apenas diez días, en esta misma Liga de Naciones, Ucrania se impuso 1-0 y ahora Hungría va por la revancha inmediata.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Hungría vs. Ucrania 0-1 UEFA Nations League 26/08/1992 Hungría vs. Ucrania 2-1 Friendlies 29/04/1992 Ucrania vs. Hungría 1-3 Friendlies

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

Ucrania y Hungría se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports , Sky+ y izzi .

, y . Ucrania suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Hungría suma 4 puntos en el torneo.