Ucrania y Georgia se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Ucrania recibe a Georgia este martes 17 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Ninguno de los dos llega con margen: Ucrania se hunde en una racha de derrotas y Georgia todavía no sabe lo que es ganar en esta Liga de Naciones. Es un partido que ninguno puede permitirse perder si quiere mantener alguna chance en el grupo.

Publicidad

Se juegan algo más que el resultado de la fecha: la tabla ya empieza a quedar lejos para los dos y cada punto que se escape complica el cierre del certamen.

La actualidad de ambos equipos

Ucrania llega golpeada. Perdió sus últimos tres partidos, el más reciente de visitante ante Irlanda del Norte, y antes había caído también como local frente a Hungría y frente a los propios norirlandeses. Acumula apenas 4 puntos en cinco fechas y marcha 39° entre los 54 equipos del certamen, un dato que obliga a reaccionar ya mismo.

Georgia no está mejor. Viene de perder de local contra Hungría y de un empate sin goles ante Irlanda del Norte que fue lo más rescatable de su último tramo. Con 2 puntos en cinco presentaciones y el puesto 47 de la tabla, necesita un resultado que le cambie el ánimo antes de que el grupo se termine de escapar.

Publicidad

El historial entre Ucrania y Georgia

El historial es claramente favorable a Ucrania, que ganó 7 de los 12 enfrentamientos y nunca perdió ante Georgia, que no tiene ni una sola victoria en la serie. Hubo 5 empates y la diferencia de gol también es amplia: 18 a 7 a favor del ucraniano.

En los cruces más recientes la tendencia se mantuvo pareja puertas adentro: el último antecedente terminó 0-0 en Georgia, y antes hubo otro empate 1-1 también como local georgiano. La última vez que Ucrania ganó fue de local, por 1-0, en octubre de 2024.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Georgia vs. Ucrania 0-0 UEFA Nations League 16/11/2024 Georgia vs. Ucrania 1-1 UEFA Nations League 11/10/2024 Ucrania vs. Georgia 1-0 UEFA Nations League 09/06/2015 Georgia vs. Ucrania 1-2 Friendlies 08/09/2007 Georgia vs. Ucrania 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 06/09/2006 Ucrania vs. Georgia 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 03/09/2005 Georgia vs. Ucrania 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 13/10/2004 Ucrania vs. Georgia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 16/04/2002 Ucrania vs. Georgia 2-1 Friendlies 13/02/2001 Georgia vs. Ucrania 0-0 Friendlies

Publicidad

Horario del partido

México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX

Fubo, ViX Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis