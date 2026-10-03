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Alineaciones de Irlanda e Israel por la Liga de Naciones: formaciones probables

Irlanda e Israel se enfrentan este domingo 4 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Ireland vs. Israel, Liga de Naciones
Ireland vs. Israel, Liga de Naciones

Se viene Irlanda vs. Israel este domingo 4 de octubre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Irlanda e Israel

Irlanda viene de empatar 2-2 con Austria y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Israel viene de empatar 0-0 con Kosovo y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Irlanda e Israel

Irlanda (3-4-2-1): Caoimhin Kelleher, Liam Scales, Dara O'Shea, John Egan, Jack Moylan, Adam Idah, Ryan Manning, Conor Coventry, Finn Azaz, Jake O'Brien, Troy Parrott. DT: Heimir Hallgrímsson.

Israel (3-4-2-1): Assaf Tzur, Nikita Stoinov, Raz Shlomo, Idan Nachmias, Liel Abada, Manor Solomon, Eliel Peretz, Ethane Azoulay, Dor Peretz, Eli Dasa, Tai Baribo. DT: Ran Ben Shimon.

Suplentes de Irlanda: Jayson Molumby, Jason Knight, Thomas Cannon, Liam Kitching, Rocco Vata, Owen Elding, Chiedozie Ogbene, Jimmy Dunne, Killian Phillips, Max O'Leary.

Suplentes de Israel: Anan Khalaili, Daniel Peretz, Ilay Feingold, Omri Gandelman, Yarden Shua, Oscar Gloukh, Yarin Levi, Guy Mizrahi, Gabi Kanichowsky, Omri Glazer, Dor Turgeman, Sayed Abu Farkhi.

La previa de Irlanda e Israel: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 4 de octubre
  • Hora: 12:45 (hora de México)
  • Historial: 3 cruces — Irlanda ganó 1, Israel ganó 0 y empataron 2
  • Último antecedente: 27/09/2026: Israel 0-3 Irlanda
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