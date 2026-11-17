Israel y Austria se enfrentan este martes 17 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Israel recibe a Austria este martes 17 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Israel viene de empatar 0-0 con Kosovo y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos. Austria viene de ganarle 1-0 a Irlanda y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

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