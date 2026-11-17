Israel recibe a Austria este martes 17 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Israel viene de empatar 0-0 con Kosovo y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos. Austria viene de ganarle 1-0 a Irlanda y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Israel y Austria
Israel (5-4-1): Daniel Peretz, Eli Dasa, Idan Nachmias, Roy Revivo, Nikita Stoinov, Liel Abada, Dor Peretz, Niv Yehoshua, Ethane Azoulay, Oscar Gloukh, Idan Toklomati. DT: Ran Ben Shimon.
Austria (4-2-3-1): Alexander Schlager, Stefan Posch, Philipp Lienhart, Kevin Danso, Phillipp Mwene, Konrad Laimer, Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, Raul Florucz, Michael Gregoritsch, Christoph Lang. DT: Ralf Rangnick.
La previa de Israel y Austria: todo lo que hay que saber
- Día: martes 17 de noviembre
- Hora: 13:45 (hora de México)
- Historial: 11 cruces — Israel ganó 3, Austria ganó 5 y empataron 3
- Último antecedente: 24/09/2026: Austria 3-1 Israel