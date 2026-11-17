Israel y Austria se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Israel recibe a Austria este martes 17 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Israel se quedó sin margen de error en la pelea por meterse entre los mejores del grupo y necesita un golpe de efecto ante un rival que le lleva ocho unidades de diferencia. Austria llega con la chance de sentenciar casi su clasificación si gana.

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Para Israel es casi una final: una derrota más lo deja prácticamente afuera de la pelea. Austria, en cambio, puede dar un paso gigante hacia la siguiente fase si suma de visitante.

La actualidad de ambos equipos

Israel no gana hace rato y los empates se volvieron una constante que no le alcanza para escalar posiciones. Viene de igualar sin goles ante Kosovo y antes había repetido el 0-0 y un 1-1, una seguidilla que lo dejó con apenas 3 puntos en cinco presentaciones y 44° en la tabla general.

Austria llega en otra sintonía. Ganó su último compromiso de local ante Irlanda por la mínima y antes había sumado dos empates, lo que lo mantiene firme en la 14ª posición con 11 puntos. El funcionamiento no fue siempre contundente, pero los resultados acompañan y eso le permite jugar este partido con otra tranquilidad.

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El historial entre Israel y Austria

El historial entre ambos está prácticamente parejo en cantidad de goles, con 24 tantos para cada lado en 11 enfrentamientos, aunque Austria se impuso más veces: 5 contra 3 de Israel y 3 empates. El antecedente más reciente fue en septiembre pasado, cuando Austria se quedó con el triunfo 3-1 como local.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Austria vs. Israel 3-1 UEFA Nations League 12/11/2021 Austria vs. Israel 4-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2021 Israel vs. Austria 5-2 UEFA World Cup Qualifiers 10/10/2019 Austria vs. Israel 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Israel vs. Austria 4-2 UEFA European Championship Qualifiers 27/10/2001 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/03/2001 Austria vs. Israel 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/1999 Israel vs. Austria 5-0 UEFA European Championship Qualifiers 05/09/1998 Austria vs. Israel 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 26/10/1993 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

México: 13:45 hs

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Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi

Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

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En síntesis