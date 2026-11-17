Israel recibe a Austria este martes 17 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Israel se quedó sin margen de error en la pelea por meterse entre los mejores del grupo y necesita un golpe de efecto ante un rival que le lleva ocho unidades de diferencia. Austria llega con la chance de sentenciar casi su clasificación si gana.
Para Israel es casi una final: una derrota más lo deja prácticamente afuera de la pelea. Austria, en cambio, puede dar un paso gigante hacia la siguiente fase si suma de visitante.
La actualidad de ambos equipos
Israel no gana hace rato y los empates se volvieron una constante que no le alcanza para escalar posiciones. Viene de igualar sin goles ante Kosovo y antes había repetido el 0-0 y un 1-1, una seguidilla que lo dejó con apenas 3 puntos en cinco presentaciones y 44° en la tabla general.
Austria llega en otra sintonía. Ganó su último compromiso de local ante Irlanda por la mínima y antes había sumado dos empates, lo que lo mantiene firme en la 14ª posición con 11 puntos. El funcionamiento no fue siempre contundente, pero los resultados acompañan y eso le permite jugar este partido con otra tranquilidad.
El historial entre Israel y Austria
El historial entre ambos está prácticamente parejo en cantidad de goles, con 24 tantos para cada lado en 11 enfrentamientos, aunque Austria se impuso más veces: 5 contra 3 de Israel y 3 empates. El antecedente más reciente fue en septiembre pasado, cuando Austria se quedó con el triunfo 3-1 como local.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Austria vs. Israel
|3-1
|UEFA Nations League
|12/11/2021
|Austria vs. Israel
|4-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2021
|Israel vs. Austria
|5-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/10/2019
|Austria vs. Israel
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|24/03/2019
|Israel vs. Austria
|4-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|27/10/2001
|Israel vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/03/2001
|Austria vs. Israel
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/1999
|Israel vs. Austria
|5-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/09/1998
|Austria vs. Israel
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/10/1993
|Israel vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- México: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Israel y Austria se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Israel suma 3 puntos en el torneo.
- Austria suma 11 puntos en el torneo.