Kosovo vs. Israel en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Kosovo recibe a Israel este sábado 14 de noviembre desde las 08:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas un mes y medio después de empatar sin goles, Kosovo e Israel se vuelven a cruzar, ahora con la etiqueta de favorito puesta sobre los locales.
No hay instancia definitoria en juego, pero sí la chance de acomodarse en la tabla antes del cierre del grupo y evitar quedar relegado en esta Liga de Naciones.
La actualidad de ambos equipos
Kosovo llega con cinco puntos en cuatro partidos, después de rescatar un empate como local ante Austria que le permitió cortar una racha negativa. Antes había perdido como visitante contra el mismo rival y empatado sin goles justamente con Israel, así que el equipo viene de un presente parejo, sin grandes alegrías pero tampoco en caída libre.
Israel, en cambio, está más atrás en la tabla con apenas dos unidades. Viene de empatar 1-1 de visitante ante Irlanda, un resultado que al menos cortó la mala racha de la derrota anterior por 3-0 como local frente al mismo equipo. La visita necesita sumar de visitante para no quedar demasiado lejos en la pelea del grupo.
El historial entre Kosovo e Israel
Se enfrentaron en tres ocasiones y la historia es corta pero pareja: Kosovo ganó una vez, hubo dos empates y nunca ganó Israel. El duelo más reciente, hace apenas semanas, terminó sin goles. Antes de eso Kosovo se había impuesto 1-0 y en el antecedente más viejo empataron 1-1.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Israel vs. Kosovo
|0-0
|UEFA Nations League
|12/11/2023
|Kosovo vs. Israel
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|25/03/2023
|Israel vs. Kosovo
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- México: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Kosovo e Israel se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Kosovo suma 5 puntos en el torneo.
- Israel suma 2 puntos en el torneo.