Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Alineaciones de Luxemburgo y Bulgaria por la Liga de Naciones: formaciones probables

Luxemburgo y Bulgaria se enfrentan este martes 6 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Luxembourg vs. Bulgaria, Liga de Naciones
Luxembourg vs. Bulgaria, Liga de Naciones

Se viene Luxemburgo vs. Bulgaria este martes 6 de octubre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Luxemburgo y Bulgaria

Luxemburgo viene de caer 0-1 ante Estonia y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

+ Seguinos en

Bulgaria viene de caer 0-3 ante Islandia y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Luxemburgo y Bulgaria

Luxemburgo (4-1-4-1): Anthony Moris, Dirk Carlson, Vahid Selimović, Enes Mahmutović, Florian Bohnert, Aiman Dardari, Enzo dos Santos, Vincent Thill, Omar Natami, Tomas Cruz, Jayson Videira. DT: Jeff Strasser.

Bulgaria (4-3-3): Daniel Naumov, Emil Tsenov, Stefan Velkov, Kristian Dimitrov, Ivan Turitsov, Ilia Gruev, Asen Chandarov, Andrian Kraev, Georgi Rusev, Atanas Iliev, Marin Petkov. DT: Aleksandar Dimitrov.

Suplentes de Luxemburgo: Eldin Džogović, Timothé Rupil, Tiago Pereira, Eric Veiga, Hamza Kadamani, Sofiane Ikene, Mathias Olesen, Miguel Goncalves, Sébastien Thill, Marvin Martins, Tim Kips.

Suplentes de Bulgaria: Yoan Stoyanov, Petko Panayotov, Zdravko Dimitrov, Dimitar Mitov, Hristiyan Petrov, Vladimir Nikolov, Kristiyan Balov, Kristiyan Stoyanov, Aleks Bozhev.

La previa de Luxemburgo y Bulgaria: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 6 de octubre
  • Hora: 12:45 (hora de México)
  • Historial: 18 cruces — Luxemburgo ganó 1, Bulgaria ganó 14 y empataron 3
  • Último antecedente: 26/09/2026: Bulgaria 1-2 Luxemburgo
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones