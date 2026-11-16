Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Luxemburgo por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia y Luxemburgo se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islandia recibe a Luxemburgo este lunes 16 de noviembre desde las 11:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Islandia llega con la goleada todavía fresca y la chance de meterse arriba en la tabla si no se complica contra un rival que no logra despegar en el torneo.

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Son puntos importantes para seguir peleando el ascenso en el grupo, mientras que para Luxemburgo cada partido que pasa es una oportunidad más que se escapa de sumar su primera victoria en el certamen.

La actualidad de ambos equipos

Islandia viene de golear 5-0 como visitante frente a Bulgaria, un resultado que le dio aire después del empate sin goles ante Estonia. Con 11 puntos en cinco fechas y en el décimo lugar, el equipo asoma con confianza y la chance de seguir trepando posiciones si mantiene ese nivel ofensivo.

Luxemburgo, en cambio, no encuentra la manera de sumar. Cayó 0-1 de local ante Estonia en la última fecha y acumula derrotas en sus tres presentaciones más recientes, incluyendo una caída 0-2 también como anfitrión frente a Bulgaria. Con apenas 3 puntos y ubicado 43° entre 54 equipos, el objetivo pasa por cortar la racha negativa más que por otra cosa.

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El historial entre Islandia y Luxemburgo

El historial favorece claramente a Islandia, que ganó 4 de los 8 cruces disputados por 1 de Luxemburgo, con 3 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 12 convertidos contra 8 recibidos a lo largo de esos encuentros.

El antecedente más reciente fue una goleada 3-0 en septiembre pasado, que se suma a un empate 1-1 en 2023 y otra derrota luxemburguesa ese mismo año. La tendencia de los últimos encuentros marca una clara superioridad islandesa.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Luxemburgo vs. Islandia 0-3 UEFA Nations League 13/10/2023 Islandia vs. Luxemburgo 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/09/2023 Luxemburgo vs. Islandia 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 14/11/2009 Luxemburgo vs. Islandia 1-1 Friendlies 09/03/1999 Luxemburgo vs. Islandia 1-2 Friendlies 07/09/1993 Islandia vs. Luxemburgo 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 20/05/1993 Luxemburgo vs. Islandia 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/03/1990 Luxemburgo vs. Islandia 1-2 Friendlies

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Horario del partido

México: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX

Fubo, Fubo Sports Network, ViX Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Eslovaquia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Islas Feroe vs. Moldavia — lunes 16 de noviembre, 09:00 hs

Estonia vs. Bulgaria — lunes 16 de noviembre, 11:00 hs

Suiza vs. Escocia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Eslovenia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Grecia vs. Serbia — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Alemania vs. Países Bajos — lunes 16 de noviembre, 13:45 hs

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Rumania — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis