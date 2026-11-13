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Luxemburgo vs. Estonia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Luxemburgo y Estonia se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Luxembourg vs. Estonia, Liga de Naciones
Luxembourg vs. Estonia, Liga de Naciones

Luxemburgo recibe a Estonia este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Luxemburgo perdió 0-2 como local ante Bulgaria. El conjunto marcha 40° con 3 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Estonia.

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Estonia viene de empatar 0-0 como local ante Islandia. El equipo ocupa el puesto 24 con 6 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Luxemburgo.

El historial entre Luxemburgo y Estonia

Luxemburgo y Estonia se enfrentaron 4 veces en los últimos años: 3 de Estonia y 1 empate.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Estonia vs. Luxemburgo1-0UEFA Nations League
12/10/2005Luxemburgo vs. Estonia0-2UEFA World Cup Qualifiers
04/09/2004Estonia vs. Luxemburgo4-0UEFA World Cup Qualifiers
25/04/2000Luxemburgo vs. Estonia1-1Friendlies

Horario del partido

  • México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis

  • Luxemburgo y Estonia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.
  • Estonia suma 6 puntos en el torneo.
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