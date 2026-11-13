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Liga de Naciones

Alineaciones de Luxemburgo y Estonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Luxemburgo y Estonia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Luxembourg vs. Estonia, Liga de Naciones
Luxembourg vs. Estonia, Liga de Naciones

Luxemburgo recibe a Estonia este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Luxemburgo viene de caer 0-2 ante Bulgaria y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Estonia viene de empatar 0-0 con Islandia y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Luxemburgo y Estonia

Luxemburgo (4-2-3-1): Anthony Moris, Florian Bohnert, Enes Mahmutović, Vahid Selimović, Eric Veiga, Tomás Cruz, Vincent Thill, Timothé Rupil, Omar Natami, Hamza Kadamani, Aiman Dardari. DT: Jeff Strasser.

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Estonia (3-5-1-1): Karl Hein, Maksim Paskotši, Karol Mets, Erko Tõugjas, Mattias Käit, Patrik Kristal, Rocco Robert Shein, Martin Miller, Kevor Palumets, Michael Schjonning-Larsen, Mattias Maennilaan. DT: Jürgen Henn.

La previa de Luxemburgo y Estonia: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 13 de noviembre
  • Hora: 13:45 (hora de México)
  • Historial: 4 cruces — Luxemburgo ganó 0, Estonia ganó 3 y empataron 1
  • Último antecedente: 03/10/2026: Estonia 1-0 Luxemburgo
  • Próximo partido de Luxemburgo: vs. Islandia, lunes 16 de noviembre
  • Próximo partido de Estonia: vs. Bulgaria, lunes 16 de noviembre
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