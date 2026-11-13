Alineaciones de Moldavia y Kazajistán por la Liga de Naciones: formaciones probables

Moldavia y Kazajistán se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Moldavia recibe a Kazajistán este viernes 13 de noviembre desde las 11:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Moldavia viene de caer 0-4 ante Eslovaquia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Kazajistán viene de empatar 2-2 con Islas Feroe y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.