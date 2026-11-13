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Alineaciones de Moldavia y Kazajistán por la Liga de Naciones: formaciones probables

Moldavia y Kazajistán se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Moldova vs. Kazakhstan, Liga de Naciones
Moldova vs. Kazakhstan, Liga de Naciones

Moldavia recibe a Kazajistán este viernes 13 de noviembre desde las 11:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Moldavia viene de caer 0-4 ante Eslovaquia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Kazajistán viene de empatar 2-2 con Islas Feroe y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Moldavia y Kazajistán

Moldavia (5-3-2): Dumitru Celeadnic, Danila Forov, Vladyslav Baboglo, Iurie Iovu, Daniel Dumbrăvanu, Oleg Reabciuk, Vladimir Fratea, Nichita Moțpan, Sergiu Perciun, Nicky Cleșcenco, Petru Popescu. DT: Lilian Popescu.

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Kazajistán (4-3-3): Stas Pokatilov, Erkin Tapalov, Nauryzbek Zhagorov, Alibek Kasym, Nuraly Alip, Islambek Kuat, Dinmukhamed Karaman, Ramazan Orazov, Maksim Samorodov, Azamat Tuyakbaev, Galymzhan Kenzhebek. DT: John van 't Schip.

La previa de Moldavia y Kazajistán: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 13 de noviembre
  • Hora: 11:00 (hora de México)
  • Historial: 8 cruces — Moldavia ganó 3, Kazajistán ganó 4 y empataron 1
  • Último antecedente: 02/10/2026: Kazajistán 1-2 Moldavia
  • Próximo partido de Moldavia: vs. Islas Feroe, lunes 16 de noviembre
  • Próximo partido de Kazajistán: vs. Eslovaquia, lunes 16 de noviembre
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