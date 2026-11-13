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Liga de Naciones

Moldavia vs. Kazajistán en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Moldavia y Kazajistán se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Moldova vs. Kazakhstan, Liga de Naciones
Moldova vs. Kazakhstan, Liga de Naciones

Moldavia recibe a Kazajistán este viernes 13 de noviembre desde las 11:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. No hay demasiado en juego para ninguno de los dos, pero el envión anímico puede cambiar bastante según cómo termine este duelo directo. Moldavia llega con la chance de sacarle una ventaja casi definitiva a Kazajistán en la pelea por no quedar últimos del grupo.

Se cierra una Liga de Naciones sin mucho margen de reacción para ninguno de los dos, así que ganar hoy vale más por el orgullo y la tabla que por otra cosa.

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La actualidad de ambos equipos

Moldavia viene de un golpe duro: cayó 4-0 de local ante Eslovaquia y se quedó con la sensación de que el equipo no está fino en ataque ni en defensa. Antes de eso había logrado un triunfo clave como visitante justamente ante este mismo rival, 2-1, que le dio algo de aire en la tabla, y un empate 1-1 frente a Islas Feroe que mostró que puede competir cuando no se desarma.

Kazajistán no logra despegar: empató 2-2 de local con Islas Feroe en su última presentación, después de perder justo con Moldavia y también con Eslovaquia como visitante. Suma apenas 2 puntos en cuatro fechas y necesita revertir la imagen, porque las últimas semanas lo dejaron sin margen de error en el grupo.

El historial entre Moldavia y Kazajistán

El historial entre ambos está parejo, aunque con ligera ventaja para Kazajistán: de ocho enfrentamientos ganó cuatro, Moldavia se quedó con tres y hubo un empate. En goles están prácticamente igualados, 8 para cada lado, lo que confirma que nunca fue una serie con un dominador claro.

El antecedente más reciente es justamente el de esta misma Liga de Naciones, cuando Moldavia se impuso 2-1 como visitante. Antes de eso, los últimos cruces también habían caído del lado moldavo, aunque en partidos más viejos Kazajistán había logrado imponerse en más de una ocasión.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Kazajistán vs. Moldavia1-2UEFA Nations League
29/03/2022Kazajistán vs. Moldavia0-1UEFA Nations League
24/03/2022Moldavia vs. Kazajistán1-2UEFA Nations League
21/02/2019Kazajistán vs. Moldavia1-0Friendlies
18/02/2015Moldavia vs. Kazajistán1-1Friendlies
06/02/2013Moldavia vs. Kazajistán1-3Friendlies
03/03/2010Moldavia vs. Kazajistán1-0Friendlies
06/02/2008Moldavia vs. Kazajistán1-0Friendlies

Horario del partido

  • México: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis

  • Moldavia y Kazajistán se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Moldavia suma 4 puntos en el torneo.
  • Kazajistán suma 2 puntos en el torneo.
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