Moldavia vs. Eslovaquia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Moldavia y Eslovaquia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Moldavia y Eslovaquia se cruzan el martes 6 de octubre con apenas diez días de diferencia desde su último cruce, y esta vez el波… la tabla de la Liga de Naciones vuelve a ponerlos frente a frente.

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No hay mucho margen para la sorpresa en el historial reciente, pero ambos necesitan sumar para acomodarse en su grupo. Eslovaquia llega con la chance de afirmarse en zona media de la clasificación general, mientras Moldavia pelea por no quedar relegada en los puestos bajos.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 4

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 4 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Moldavia llega con un triunfo fresco: 2-1 como visitante ante Kazajistán, que le permitió sacudirse la caída que había sufrido justamente contra Eslovaquia semanas atrás. Antes de eso había rescatado un empate como local frente a Islas Feroe, así que llega con algo de confianza pese a estar en zona baja de la tabla general.

El historial entre Moldavia y Eslovaquia

Eslovaquia domina claramente el historial entre ambos: de los cuatro enfrentamientos se quedó con tres victorias y Moldavia solo pudo ganar uno. La diferencia de gol también la favorece, con 7 tantos a favor contra 4 del rival. El antecedente más reciente es justamente el de la fecha pasada, cuando Eslovaquia se impuso 2-0 de local.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Eslovaquia vs. Moldavia 2-0 UEFA Nations League 05/09/2001 Eslovaquia vs. Moldavia 4-2 UEFA World Cup Qualifiers 07/10/2000 Moldavia vs. Eslovaquia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 05/02/2000 Moldavia vs. Eslovaquia 2-0 Friendlies

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

Moldavia y Eslovaquia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports , Sky+ y izzi .

, y . Moldavia suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Eslovaquia suma 7 puntos en el torneo.