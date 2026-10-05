Moldavia vs. Eslovaquia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Moldavia y Eslovaquia se cruzan el martes 6 de octubre con apenas diez días de diferencia desde su último cruce, y esta vez el波… la tabla de la Liga de Naciones vuelve a ponerlos frente a frente.
No hay mucho margen para la sorpresa en el historial reciente, pero ambos necesitan sumar para acomodarse en su grupo. Eslovaquia llega con la chance de afirmarse en zona media de la clasificación general, mientras Moldavia pelea por no quedar relegada en los puestos bajos.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 4
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Moldavia llega con un triunfo fresco: 2-1 como visitante ante Kazajistán, que le permitió sacudirse la caída que había sufrido justamente contra Eslovaquia semanas atrás. Antes de eso había rescatado un empate como local frente a Islas Feroe, así que llega con algo de confianza pese a estar en zona baja de la tabla general.
El historial entre Moldavia y Eslovaquia
Eslovaquia domina claramente el historial entre ambos: de los cuatro enfrentamientos se quedó con tres victorias y Moldavia solo pudo ganar uno. La diferencia de gol también la favorece, con 7 tantos a favor contra 4 del rival. El antecedente más reciente es justamente el de la fecha pasada, cuando Eslovaquia se impuso 2-0 de local.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Eslovaquia vs. Moldavia
|2-0
|UEFA Nations League
|05/09/2001
|Eslovaquia vs. Moldavia
|4-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/10/2000
|Moldavia vs. Eslovaquia
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|05/02/2000
|Moldavia vs. Eslovaquia
|2-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Moldavia y Eslovaquia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Moldavia suma 4 puntos en el torneo.
- Eslovaquia suma 7 puntos en el torneo.