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Liga de Naciones

Alineaciones de Montenegro y Armenia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Montenegro y Armenia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Montenegro vs. Armenia, Liga de Naciones
Montenegro vs. Armenia, Liga de Naciones

Se viene Montenegro vs. Armenia este lunes 5 de octubre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Montenegro y Armenia

Montenegro viene de ganarle 2-1 a Letonia y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Armenia viene de caer 0-2 ante Chipre y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Montenegro y Armenia

Montenegro (4-3-3): Balša Popović, Risto Radunović, Igor Vujačić, Slobodan Rubežić, Marko Vešović, Vasilije Adžić, Marko Janković, Stefan Lončar, Stevan Jovetić, Nikola Krstović, Milutin Osmajić. DT: Mirko Vučinić.

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Armenia (4-3-3): Arsen Beglaryan, Nair Tiknizyan, Georgiy Arutiunian, Erik Piloyan, Erik Simonyan, Eduard Spertsyan, Karen Hovhannisyan, Artem Bandikyan, Gor Manvelyan, Artur Gharibyan, Artur Serobyan. DT: Eghishe Melikyan.

Suplentes de Montenegro: Milan Roganović, Miloš Brnović, Marko Šimun, Danijel Petković, Igor Nikić, Stefan Milić, Stefan Savić, Marko Perović, Aleksa Latković, Viktor Djukanovic, Andrija Bulatović, Dušan Vuković.

Suplentes de Armenia: Aleksandr Mishiev, Argishti Petrosyan, Ugochukwu Iwu, Narek Aghasaryan, Narek Grigoryan, Khariton Ayvazyan, Karen Nalbandyan, Gor Matinyan, Artur Miranyan, Karen Rafik Muradyan, David Terteryan, Narek Hovhannisyan.

La previa de Montenegro y Armenia: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 5 de octubre
  • Hora: 12:45 (hora de México)
  • Historial: 5 cruces — Montenegro ganó 2, Armenia ganó 2 y empataron 1
  • Último antecedente: 28/09/2026: Armenia 2-3 Montenegro
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