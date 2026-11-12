Alineaciones de Montenegro y Letonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Montenegro recibe a Letonia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Montenegro viene de empatar 0-0 con Armenia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Letonia viene de caer 1-2 ante Chipre y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Montenegro y Letonia
Montenegro (4-3-3): Balša Popović, Milan Roganović, Slobodan Rubežić, Igor Vujačić, Ognjen Gašević, Vasilije Adžić, Andrija Bulatović, Marko Janković, Sead Hakšabanović, Nikola Krstović, Milutin Osmajić. DT: Mirko Vučinić.
Letonia (5-4-1): Rihards Matrevics, Raivis Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Deniss Meļņiks, Dennis Cirkin, Andrejs Cigaņiks, Markuss Strods, Dmitrijs Zelenkovs, Lūkass Vapne, Eduards Dašķevičs, Roberts Uldriķis. DT: Paolo Nicolato.
La previa de Montenegro y Letonia: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 12 de noviembre
- Hora: 13:45 (hora de México)
- Historial: 5 cruces — Montenegro ganó 3, Letonia ganó 0 y empataron 2
- Último antecedente: 02/10/2026: Letonia 1-2 Montenegro
- Próximo partido de Montenegro: vs. Chipre, domingo 15 de noviembre
- Próximo partido de Letonia: vs. Armenia, domingo 15 de noviembre