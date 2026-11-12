Alineaciones de Montenegro y Letonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Montenegro y Letonia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Montenegro recibe a Letonia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Montenegro viene de empatar 0-0 con Armenia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Letonia viene de caer 1-2 ante Chipre y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

BOLAVIP es un medio líder en información deportiva en toda la región, especializado en mostrar el color del fútbol, entretener a los fanáticos de los deportes y generar debate. Todos los contenidos son generados por equipos propios, con sedes en las principales ciudades de América. Sumando todas sus ediciones, cuenta con un staff de aproximadamente 200 creadores de contenidos, entre periodistas, social media managers, editores de video, camarógrafos y personal técnico.