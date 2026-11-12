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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Letonia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Montenegro y Letonia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Montenegro vs. Latvia, Liga de Naciones
Montenegro vs. Latvia, Liga de Naciones

Montenegro recibe a Letonia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Montenegro llega con la ventaja de haber liquidado este cruce hace apenas un mes y ahora busca confirmarlo en su propia cancha.

El grupo sigue abierto para los puestos de arriba y Montenegro necesita sostener el nivel para no perderle pisada a la pelea. Para Letonia, en cambio, el objetivo pasa por cortar una racha que lo tiene sin ganar y cada vez más lejos del resto.

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La actualidad de ambos equipos

Montenegro viene de empatar sin goles ante Armenia y se mantiene invicto en sus últimos tres compromisos, con dos triunfos incluidos. Suma 10 puntos en cuatro partidos y aparece séptimo, en una zona donde cualquier resultado puede acercarlo a los de arriba o alejarlo de la pelea.

Letonia, en cambio, no logra levantar cabeza: cayó ante Chipre en su última presentación y antes había perdido justamente contra este rival. Con un solo punto en cuatro fechas y ubicado 48°, el equipo necesita un golpe de efecto para no quedar completamente relegado en la tabla general.

El historial entre Montenegro y Letonia

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Montenegro, que ganó tres de los cinco enfrentamientos y nunca perdió ante Letonia. Los números también lo respaldan en lo ofensivo: anotó 7 goles contra apenas 3 del rival en todo el historial reciente.

El antecedente más fresco es justamente el del mes pasado, cuando Montenegro se impuso 2-1 de visitante. Antes de eso hubo dos empates y otro triunfo montenegrino, lo que confirma una paridad que, en los hechos, nunca existió del todo.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Letonia vs. Montenegro1-2UEFA Nations League
07/09/2021Montenegro vs. Letonia0-0UEFA World Cup Qualifiers
24/03/2021Letonia vs. Montenegro1-2UEFA World Cup Qualifiers
07/10/2020Montenegro vs. Letonia1-1Friendlies
15/08/2012Montenegro vs. Letonia2-0Friendlies

Horario del partido

  • México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 11:00 hs
  • Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 11:00 hs
  • San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs
  • Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis

  • Montenegro y Letonia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Montenegro suma 10 puntos en el torneo.
  • Letonia suma 1 punto en el torneo.
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