Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Letonia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Montenegro y Letonia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Montenegro recibe a Letonia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Montenegro llega con la ventaja de haber liquidado este cruce hace apenas un mes y ahora busca confirmarlo en su propia cancha.

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El grupo sigue abierto para los puestos de arriba y Montenegro necesita sostener el nivel para no perderle pisada a la pelea. Para Letonia, en cambio, el objetivo pasa por cortar una racha que lo tiene sin ganar y cada vez más lejos del resto.

La actualidad de ambos equipos

Montenegro viene de empatar sin goles ante Armenia y se mantiene invicto en sus últimos tres compromisos, con dos triunfos incluidos. Suma 10 puntos en cuatro partidos y aparece séptimo, en una zona donde cualquier resultado puede acercarlo a los de arriba o alejarlo de la pelea.

Letonia, en cambio, no logra levantar cabeza: cayó ante Chipre en su última presentación y antes había perdido justamente contra este rival. Con un solo punto en cuatro fechas y ubicado 48°, el equipo necesita un golpe de efecto para no quedar completamente relegado en la tabla general.

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El historial entre Montenegro y Letonia

El historial entre ambos es ampliamente favorable a Montenegro, que ganó tres de los cinco enfrentamientos y nunca perdió ante Letonia. Los números también lo respaldan en lo ofensivo: anotó 7 goles contra apenas 3 del rival en todo el historial reciente.

El antecedente más fresco es justamente el del mes pasado, cuando Montenegro se impuso 2-1 de visitante. Antes de eso hubo dos empates y otro triunfo montenegrino, lo que confirma una paridad que, en los hechos, nunca existió del todo.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Letonia vs. Montenegro 1-2 UEFA Nations League 07/09/2021 Montenegro vs. Letonia 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 24/03/2021 Letonia vs. Montenegro 1-2 UEFA World Cup Qualifiers 07/10/2020 Montenegro vs. Letonia 1-1 Friendlies 15/08/2012 Montenegro vs. Letonia 2-0 Friendlies

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Horario del partido

México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 11:00 hs

Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 11:00 hs

San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs

Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs

Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs

República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs

Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis