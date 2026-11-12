Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Letonia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Montenegro recibe a Letonia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Montenegro llega con la ventaja de haber liquidado este cruce hace apenas un mes y ahora busca confirmarlo en su propia cancha.
El grupo sigue abierto para los puestos de arriba y Montenegro necesita sostener el nivel para no perderle pisada a la pelea. Para Letonia, en cambio, el objetivo pasa por cortar una racha que lo tiene sin ganar y cada vez más lejos del resto.
La actualidad de ambos equipos
Montenegro viene de empatar sin goles ante Armenia y se mantiene invicto en sus últimos tres compromisos, con dos triunfos incluidos. Suma 10 puntos en cuatro partidos y aparece séptimo, en una zona donde cualquier resultado puede acercarlo a los de arriba o alejarlo de la pelea.
Letonia, en cambio, no logra levantar cabeza: cayó ante Chipre en su última presentación y antes había perdido justamente contra este rival. Con un solo punto en cuatro fechas y ubicado 48°, el equipo necesita un golpe de efecto para no quedar completamente relegado en la tabla general.
El historial entre Montenegro y Letonia
El historial entre ambos es ampliamente favorable a Montenegro, que ganó tres de los cinco enfrentamientos y nunca perdió ante Letonia. Los números también lo respaldan en lo ofensivo: anotó 7 goles contra apenas 3 del rival en todo el historial reciente.
El antecedente más fresco es justamente el del mes pasado, cuando Montenegro se impuso 2-1 de visitante. Antes de eso hubo dos empates y otro triunfo montenegrino, lo que confirma una paridad que, en los hechos, nunca existió del todo.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Letonia vs. Montenegro
|1-2
|UEFA Nations League
|07/09/2021
|Montenegro vs. Letonia
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|24/03/2021
|Letonia vs. Montenegro
|1-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/10/2020
|Montenegro vs. Letonia
|1-1
|Friendlies
|15/08/2012
|Montenegro vs. Letonia
|2-0
|Friendlies
Horario del partido
- México: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 11:00 hs
- Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 11:00 hs
- San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
- Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
- República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
- Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Montenegro y Letonia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Montenegro suma 10 puntos en el torneo.
- Letonia suma 1 punto en el torneo.