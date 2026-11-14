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Alineaciones de Noruega y Gales por la Liga de Naciones: formaciones probables

Noruega y Gales se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Norway vs. Wales, Liga de Naciones
Norway vs. Wales, Liga de Naciones

Noruega recibe a Gales este sábado 14 de noviembre desde las 11:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Noruega viene de caer 1-2 ante Portugal y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Gales viene de caer 0-1 ante Dinamarca y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Noruega y Gales

Noruega (4-2-3-1): Orjan Ø. Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe, Sander Berge, Martin Odegaard, Patrick Berg, Andreas Schjelderup, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

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Gales (4-2-3-1): Danny Ward, Neco Williams, Chris Mepham, Ben Davies, Jay DaSilva, Rubin Colwill, Liam Cullen, Ethan Ampadu, Brennan Johnson, Daniel James, Harry Wilson. DT: Craig Bellamy.

La previa de Noruega y Gales: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 14 de noviembre
  • Hora: 11:00 (hora de México)
  • Historial: 7 cruces — Noruega ganó 1, Gales ganó 4 y empataron 2
  • Último antecedente: 01/10/2026: Gales 2-1 Noruega
  • Próximo partido de Noruega: vs. Dinamarca, martes 17 de noviembre
  • Próximo partido de Gales: vs. Portugal, martes 17 de noviembre
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