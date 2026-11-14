Noruega vs. Gales en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Noruega recibe a Gales este sábado 14 de noviembre desde las 11:00 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Ninguno de los dos pudo despegar en esta Liga de Naciones y ya casi no quedan margen de error ni chances reales de pelear arriba. Lo que queda es el orgullo y cerrar el año de otra manera.
Noruega y Gales llegan golpeados y con la fase casi resuelta, pero el cruce directo siempre deja algo para reivindicar después de un mes de octubre flojo para ambos.
La actualidad de ambos equipos
Noruega no levanta cabeza: perdió sus últimos tres partidos, incluido el que jugó justamente ante Gales, y suma apenas 3 puntos en cuatro fechas. La visita de Portugal también se le escapó por la mínima diferencia, así que llega buscando un resultado que le cambie el ánimo antes de que termine el año.
Gales tampoco encontró continuidad. Viene de caer contra Dinamarca de local y acumula los mismos 3 puntos que su rival, aunque en octubre tuvo el consuelo de haberle ganado justamente a Noruega. Ese antecedente reciente le da algo de confianza extra para este nuevo cruce.
El historial entre Noruega y Gales
El historial entre ambos tiene a Gales como claro dominador: de siete enfrentamientos se quedó con cuatro, Noruega solo ganó uno y hubo dos empates. La diferencia de gol también lo refleja, 13 a 6 a favor de los galeses.
El antecedente más fresco es justamente el de este mismo mes de octubre, cuando Gales se impuso 2-1. Antes de eso había pasado más de una década sin que se vieran las caras, así que la paridad reciente se construyó básicamente en ese único partido.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Gales vs. Noruega
|2-1
|UEFA Nations League
|12/11/2011
|Gales vs. Noruega
|4-1
|Friendlies
|06/02/2008
|Gales vs. Noruega
|3-0
|Friendlies
|05/09/2001
|Noruega vs. Gales
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/10/2000
|Gales vs. Noruega
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/09/1983
|Noruega vs. Gales
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|22/09/1982
|Gales vs. Noruega
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- México: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Noruega y Gales se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Noruega suma 3 puntos en el torneo.
- Gales suma 3 puntos en el torneo.