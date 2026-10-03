Portugal vs. Noruega en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Portugal y Noruega se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Portugal llega como puntero absoluto del grupo y el domingo 4 de octubre tiene la chance de sacar una diferencia casi definitiva ante Noruega, el rival al que ya le ganó hace apenas unos días.

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Con nueve puntos de nueve posibles, Portugal pelea por cerrar la fase de grupos sin sobresaltos, mientras que Noruega necesita una reacción urgente para no quedar al margen de cualquier pelea en la Liga de Naciones.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Portugal atraviesa un presente inmejorable: ganó sus tres partidos en esta ventana, el último de ellos un 4-2 como visitante frente a Dinamarca que confirmó el gran nivel ofensivo del equipo. Antes de eso ya había superado a esta misma Noruega por 2-1 y también se impuso ante Gales. El equipo llega como líder y con margen para manejar el partido sin urgencias.

Noruega, en cambio, no logra encontrar el funcionamiento que mostró en su arranque. Después de ganarle 3-2 a Dinamarca, encadenó dos derrotas seguidas, primero ante Portugal y luego frente a Gales, y quedó relegada en la tabla con apenas tres unidades. El margen de error se achica y necesita sumar como sea para no quedar completamente afuera de la pelea del grupo.

El historial entre Portugal y Noruega

El historial es ampliamente favorable a Portugal: de los once antecedentes entre ambos, ganó ocho, Noruega apenas uno y hubo dos empates, con una diferencia de goles de 16 a 6. El antecedente más reciente es justamente de esta misma Liga de Naciones, cuando Portugal se impuso 2-1 en Noruega hace apenas unos días, y la tendencia se repite desde hace décadas: Noruega solo pudo vencer a los portugueses en una ocasión en todo el historial registrado.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Noruega vs. Portugal 1-2 UEFA Nations League 29/05/2016 Portugal vs. Noruega 3-0 Friendlies 04/06/2011 Portugal vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2010 Noruega vs. Portugal 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 10/09/2003 Noruega vs. Portugal 0-1 Friendlies 20/04/1994 Noruega vs. Portugal 0-0 Friendlies 10/02/1993 Portugal vs. Noruega 1-1 Friendlies 01/11/1979 Portugal vs. Noruega 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 09/05/1979 Noruega vs. Portugal 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 12/11/1967 Portugal vs. Noruega 2-1 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 12:45 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

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En síntesis