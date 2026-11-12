Alineaciones de San Marino y Bielorrusia por la Liga de Naciones: formaciones probables

San Marino recibe a Bielorrusia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. San Marino viene de caer 1-2 ante Albania y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Bielorrusia viene de ganarle 1-0 a Finlandia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de San Marino y Bielorrusia
San Marino (4-3-3): Edoardo Colombo, Filippo Fabbri, Dante Carlos Rossi, Simone Giocondi, Alessandro Tosi, Alessandro Golinucci, Samuele Zannoni, Lorenzo Capicchioni, Fausto Salicioni, Gabriel Capicchioni, Nicola Nanni. DT: Roberto Cevoli.
Bielorrusia (4-4-2): Fedor Lapoukhov, Vladislav Kalinin, Zakhar Volkov, Kirill Gomanov, Kirill Pechenin, Valeri Gromyko, Aleksandr Selyava, Valeri Bocherov, Max Ebong, Trofim Melnichenko, Karen Vardanyan. DT: Viktor Gancharenko.
La previa de San Marino y Bielorrusia: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 12 de noviembre
- Hora: 13:45 (hora de México)
- Historial: 3 cruces — San Marino ganó 0, Bielorrusia ganó 3 y empataron 0
- Último antecedente: 03/10/2026: Bielorrusia 4-0 San Marino
- Próximo partido de San Marino: vs. Finlandia, domingo 15 de noviembre
- Próximo partido de Bielorrusia: vs. Albania, domingo 15 de noviembre