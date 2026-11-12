San Marino vs. Bielorrusia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

San Marino y Bielorrusia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

San Marino recibe a Bielorrusia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. San Marino ya no tiene margen de error ni expectativas que cuidar: perdió los cuatro partidos que jugó en este torneo y no convirtió un solo gol. Bielorrusia, en cambio, llega con la chance de estirar su buen andar en la fase.

Publicidad

No hay mucho en juego en términos de clasificación, pero sí la posibilidad de que San Marino corte una racha que ya pesa y que Bielorrusia confirme que está entre los equipos más sólidos de su grupo.

La actualidad de ambos equipos

San Marino acumula caídas consecutivas y el presente es tan duro como parece: cayó 1-2 ante Albania, después de un 0-4 en la cancha de Bielorrusia y un 0-3 como local frente a los albaneses. Está último en la tabla general de la Liga de Naciones, sin puntos en cuatro presentaciones, y la diferencia de gol lo dice todo sobre lo que le costó competir en esta edición.

Bielorrusia llega de otra manera: ganó sus últimos dos partidos, con un 1-0 ante Finlandia como local y aquel 4-0 contundente frente a este mismo rival hace apenas unas semanas. Antes había empatado sin goles de visitante ante los finlandeses. Con 7 puntos y la 18ª posición, el equipo se mete entre los candidatos a pelear arriba en su zona y este cruce aparece como una oportunidad clara para sumar de manera cómoda.

Publicidad

El historial entre San Marino y Bielorrusia

La historia reciente entre ambos no deja dudas: se enfrentaron tres veces y Bielorrusia ganó todas, con una diferencia de gol abrumadora de 11 a 0. El antecedente más próximo es justamente el 4-0 de hace unas semanas, que se suma a un 5-0 y un 2-0 en encuentros anteriores. San Marino nunca pudo convertirle ni un gol en este historial.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Bielorrusia vs. San Marino 4-0 UEFA Nations League 18/11/2018 San Marino vs. Bielorrusia 0-2 UEFA Nations League 08/09/2018 Bielorrusia vs. San Marino 5-0 UEFA Nations League

Horario del partido

México: 13:45 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 11:00 hs

Turquía vs. Bélgica — jueves 12 de noviembre, 11:00 hs

Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs

Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs

Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs

República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs

Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 13:45 hs

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 13:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

Publicidad

En síntesis