Alineaciones de Suiza y Macedonia del Norte por la Liga de Naciones: formaciones probables

Suiza y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 6 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Suiza vs. Macedonia del Norte este martes 6 de octubre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Publicidad

Cómo llegan Suiza y Macedonia del Norte

Suiza viene de ganarle 2-1 a Eslovenia y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Macedonia del Norte viene de caer 0-2 ante Escocia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Suiza y Macedonia del Norte

Suiza (4-2-3-1): Gregor Kobel, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Zachary Athekame, Johan Manzambi, Remo Freuler, Ardon Jashari, Zeki Amdouni, Dan Ndoye, Michel Aebischer. DT: Murat Yakin.

Macedonia del Norte (3-4-2-1): Stole Dimitrievski, Visar Musliu, Mario Mladenovski, Anes Meljichi, Eljif Elmas, Enis Bardhi, Sebastian Herrera, Matej Gashtarov, Luka Stankovski, Bojan Ilievski, Bojan Miovski. DT: Goce Sedloski.

Suplentes de Suiza: Sascha Britschgi, Adrian Bajrami, Vincent Sierro, Joel Monteiro, Yvon Mvogo, Djibril Sow, Isaac Schmidt, Eray Coemert, Winsley Boteli, Marvin Keller, Fabian Rieder, Alvyn Sanches.

Publicidad

Suplentes de Macedonia del Norte: Davor Taleski, Andrej Stojchevski, Gjorge Djekov, Elmin Rastoder, Damjan Siskovski, Agon Elezi, Azer Omeragikj, Tihomir Kostadinov, Ljupco Doriev, Dimitar Mitrovski, Hristijan Maleski.

La previa de Suiza y Macedonia del Norte: todo lo que hay que saber