Argentina vs. España: día, hora y sede de la Finalissima entre ganadores de Copa América y Eurocopa 2024

Todos los focos están puestos en el próximo Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, uno de los torneos más importantes a nivel selecciones. Sin embargo, unos meses antes tendremos un duelo especial entre dos candidatos a pelear por la Copa del Mundo.

Se trata de la Finalissima, un partido que enfrenta al campeón de la Copa América 2024 y al campeón de la Eurocopa 2024. Este encuentro, que se hizo esperar, finalmente ya tiene día y horario confirmados y promete ser un espectáculo internacional.

La Selección Argentina, reciente campeona de la Copa América, se medirá ante España, el equipo que levantó la Eurocopa 2024. Ambos conjuntos son considerados actualmente de los mejores del planeta, con planteles llenos de figuras y gran potencial para pelear títulos importantes.

El partido se jugará el próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar, el mismo escenario donde la Albiceleste se coronó campeona del mundo en 2022. Este escenario aporta un marco especial a un encuentro que ya genera expectativa en todo el mundo.

Por primera vez, Lionel Messi se enfrentará al que muchos consideran su sucesor: Lamine Yamal. El histórico jugador y la promesa del futuro del futbol acapararán todas las miradas en un encuentro que promete emociones desde el primer minuto.

Horarios del partido según cada región:

Qatar: 21:00 hs

Argentina: 15:00 hs

España: 19:00 hs

México: 12:00 hs

