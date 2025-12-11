¿Cómo participar del sorteo de la FIFA para asegurarte entradas de la Copa del Mundo 2026?

La Copa del Mundo 2026 de la FIFA está a la vuelta de la esquina. La semana pasada se sortearon los grupos y se dio a conocer el calendario de la cita mundialista que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá. Ya sabiendo las sedes, días y horarios; los aficionados de todo el mundo empezaron a planear los itinerarios.

Publicidad

Publicidad

Ahora bien, este tipo de torneos tienen una gran demanda y las entradas suelen agotarse rápidamente. En este contexto, la FIFA habilitó un sorteo para que puedas asegurarte tus asientos antes de que se lancen oficialmente los boletos a la venta. A continuación, en Bolavip te contamos cómo participar.

Aficionado mexicano con un cartel (GETTY IMAGES)

¿Cómo participar del sorteo de la FIFA para comprar entradas del Mundial 2026?

En primer lugar, debes entrar a la sección de tickets del Mundial 2026 dentro de la página web oficial de la FIFA. Una vez allí, tienes que seleccionar “boletos” dentro de las tres opciones que te figuran. Eso te llevará a una lista de espera de unos pocos minutos.

Publicidad

Publicidad

Una vez llegado tu turno, te pedirá que te registres con tus datos y más adelante podrás elegir paquetes por país o “aleatoria” (esta última es la que debes elegir si lo que quieres son partidos sueltos). Ahora bien, algo importante que debes saber es que solo permite seleccionar hasta cuatro entradas.

Finalmente, te aparecerá el resumen del precio de tu selección y te pedirá que pongas tus datos de tarjeta de débito o crédito Visa o Mastercard. Otro dato importante a mencionar es que, en caso de salir sorteado, el dinero se descontará automáticamente del método de pago elegido. Es decir, en caso de haber optado por tarjeta de débito, tendrás que tener ese dinero en cuenta para que se confirmen tus entradas.

ver también ¡Bombazo! FMF anuncia a Rafa Márquez como nuevo DT de México y la salida de Javier Aguirre

Fecha y sede de los partidos de México en la fase de grupos

Sudáfrica | Jueves 11 de junio | Estadio Azteca

| Jueves 11 de junio | Estadio Azteca Corea del Sur | Jueves 18 de junio | Estadio Akron

| Jueves 18 de junio | Estadio Akron Repechaje D | Miércoles 24 de junio | Estadio Azteca

Publicidad

Publicidad

En síntesis