Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de LaLiga tras la victoria de Real Madrid previo a El Clásico

Tras la victoria sobre el Sevilla, el Real Madrid generó cambios en la tabla de posiciones en LaLiga 2026-27 de cara El Clásico de la semana que viene.

Nadie cede terreno en la encarnizada disputa por el título de LaLiga en España. Este domingo 18 de octubre, el Real Madrid recibió la visita del Sevilla sobre la cancha del Estadio Santiago Bernabéu, escenario donde el conjunto local extendió su inercia positiva y escaló al tercer peldaño de la clasificación para mantenerse al acecho del FC Barcelona.

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Arda Güler inauguró el marcador al minuto 30 tras aprovechar un servicio hacia atrás de Yan Diomandé, y tan solo siete minutos más tarde, Kylian Mbappé incrementó la ventaja mediante una brillante definición de zurda en el mano a mano frente al guardameta. En la parte complementaria, tras provocar una pena máxima con su explosiva zancada, el propio atacante galo convirtió desde los once pasos de panenka al minuto 63 para completar su doblete.

Al minuto 80, Manu Bueno encendió la ilusión en la banca sevillana anotando el descuento; sin embargo, Yan Diomandé, con un auténtico misilazo al ángulo, selló la goleada por 4-1 en la capital española. Con este resultado, el Real Madrid asciende a la tercera posición con 21 unidades cosechadas en nueve compromisos, mientras que el Sevilla permanece en el sexto escalón con 14 puntos.

El triunfo comienza a calentar la escena rumbo a la siguiente fecha, donde la brecha respecto a la cima podría acortarse de forma drástica. Con el Barcelona instalado en el liderato con marcha perfecta tras cosechar 27 puntos en nueve juegos, se avecina una edición más de El Clásico en el Camp Nou, cita donde, en caso de una victoria merengue, la diferencia se reduciría de seis a solo tres unidades en la recta alta de LaLiga.

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Tabla general tras la victoria del Real Madrid

Tabla de goleo tras el Real Madrid vs. Sevilla

Tras su doblete contra el conjunto sevillano, Mbappe consiguió su gol número 11 en 11 partidos en toda la temporada con Real Madrid siendo el máximo goleador del equipo. Además, en LaLiga ya sobrepasó la marca de Lamine Yamal (8), manteniéndose como primer perseguidor de la marca de Raphinha, primero en la punta con 12 gritos de gol.

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En síntesis