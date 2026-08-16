¿Por qué no juega Rayan Cherki en Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield?

Enzo Maresca definió el equipo titular para enfrentar a Arsenal y sorprendió con la ausencia de Rayan Cherki.

Manchester City se enfrenta a Arsenal por la Community Shield, en el partido que marca el inicio de una nueva temporada del futbol inglés. El conjunto dirigido por Enzo Maresca busca comenzar su ciclo con un título frente a uno de los grandes rivales de la Premier League.

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Una de las ausencias que llamó la atención en el equipo titular de los Citizens es la de Rayan Cherki. El futbolista francés no arranca el encuentro desde el inicio, pero sí estará disponible en el banco de suplentes.

La ausencia de Cherki en el once titular no se debe a una lesión, sino a una decisión técnica. El entrenador optó por otros futbolistas para comenzar el partido ante Arsenal y dejó al francés como una alternativa para ingresar durante el encuentro.

El once titular del Manchester City

Donnarumma

Khusanov

Dias

Gvardiol

O’Reilly

Kovačić

Anderson

Semenyo

Foden

Doku

Haaland

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Cherki deberá esperar su oportunidad desde el banco. El atacante aparece entre los suplentes junto a Rulli, Guehi, Marmoush, Nico, Grealish, Aït-Nouri, Nunes y Lewis, por lo que podría sumar minutos si Maresca decide recurrir a él durante la Community Shield.

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