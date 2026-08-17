El mejor jugador del Mundial 2026 llegó a la Ciudad Condal y manifestó su entusiasmo por vestir la playera blaugrana.

La novela sobre el futuro de Rodri Hernández llegó a su fin. El mediocampista español aterrizó este lunes 17 de agosto en Barcelona para firmar su contrato con el conjunto culé e hizo su primera declaración como jugador blaugrana en el aeropuerto.

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El Balón de Oro del Mundial 2026 dedicó un momento para platicar brevemente con algunos periodistas que fueron a recibirlo y manifestó: “Muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que a la gran mayoría les conozco. Ahora toca trabajar y dar lo mejor”.

Antes de despedirse de los presentes, Rodri fue consultado por los objetivos con Barcelona, a lo que respondió: “A por todo, a por la Champions (League) y por todo“.

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La alineación estelar de Barcelona con Rodri

Joan García

Joao Cancelo

Pau Cubarsí

Eric García

Alejandro Balde

Rodri

Pedri

Dani Olmo

Lamine Yamal

Raphinha

Karim Adeyemi

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En síntesis