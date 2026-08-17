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Rodri hizo su primera declaración como culé: “Jugar en Barcelona es un sueño”

El mejor jugador del Mundial 2026 llegó a la Ciudad Condal y manifestó su entusiasmo por vestir la playera blaugrana.

Rodri aterrizó en Barcelona para firmar su contrato
© Getty ImagesRodri aterrizó en Barcelona para firmar su contrato

La novela sobre el futuro de Rodri Hernández llegó a su fin. El mediocampista español aterrizó este lunes 17 de agosto en Barcelona para firmar su contrato con el conjunto culé e hizo su primera declaración como jugador blaugrana en el aeropuerto.

El Balón de Oro del Mundial 2026 dedicó un momento para platicar brevemente con algunos periodistas que fueron a recibirlo y manifestó: “Muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que a la gran mayoría les conozco. Ahora toca trabajar y dar lo mejor”.

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Antes de despedirse de los presentes, Rodri fue consultado por los objetivos con Barcelona, a lo que respondió: A por todo, a por la Champions (League) y por todo.

La alineación estelar de Barcelona con Rodri

  • Joan García
  • Joao Cancelo
  • Pau Cubarsí
  • Eric García
  • Alejandro Balde
  • Rodri
  • Pedri
  • Dani Olmo
  • Lamine Yamal
  • Raphinha
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En síntesis

  • Rodri Hernández aterrizó en Barcelona el 17 de agosto para firmar su contrato.
  • Balón de Oro 2026: El mediocampista español dio sus primeras declaraciones en el aeropuerto.
  • Alineación culé: La formación estelar compartida incluye a figuras como Pedri y Lamine Yamal.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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