La novela sobre el futuro de Rodri Hernández llegó a su fin. El mediocampista español aterrizó este lunes 17 de agosto en Barcelona para firmar su contrato con el conjunto culé e hizo su primera declaración como jugador blaugrana en el aeropuerto.
El Balón de Oro del Mundial 2026 dedicó un momento para platicar brevemente con algunos periodistas que fueron a recibirlo y manifestó: “Muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño, tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que a la gran mayoría les conozco. Ahora toca trabajar y dar lo mejor”.
Antes de despedirse de los presentes, Rodri fue consultado por los objetivos con Barcelona, a lo que respondió: “A por todo, a por la Champions (League) y por todo“.
🤩¡𝐑𝐎𝐃𝐑𝐈 𝐘𝐀 𝐄𝐒𝐓Á 𝐄𝐍 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀!— Diario SPORT (@sport) August 17, 2026
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La alineación estelar de Barcelona con Rodri
- Joan García
- Joao Cancelo
- Pau Cubarsí
- Eric García
- Alejandro Balde
- Rodri
- Pedri
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Raphinha
- Karim Adeyemi
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En síntesis
- Rodri Hernández aterrizó en Barcelona el 17 de agosto para firmar su contrato.
- Balón de Oro 2026: El mediocampista español dio sus primeras declaraciones en el aeropuerto.
- Alineación culé: La formación estelar compartida incluye a figuras como Pedri y Lamine Yamal.