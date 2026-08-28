Crystal Palace y Manchester City se enfrentan por la Premier League. La información de cómo ver el partido de este viernes.

Crystal Palace y Manchester City se enfrentan este viernes 28 de agosto por el partido correspondiente a la Jornada 2 de la Premier League. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Selhurst Park y comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México).

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Este compromiso arranca la actividad del fin de semana en el fútbol inglés, donde los dirigidos por Enzo Maresca buscan mantener el paso firme en el arranque del campeonato. Por su parte, Las Águilas intentarán hacer valer la localía en Londres para dar la gran sorpresa de la jornada ante uno de los candidatos al título.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Crystal Palace y Manchester City de este viernes 28 de agosto por la Premier League 2026-27 se puede ver en México en exclusiva a través de HBO Max. A continuación, la información de cómo sintonizar el encuentro en otros países.

México: HBO Max

HBO Max Centroamérica: HBO Max

HBO Max Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: USA Network

USA Network España: DAZN, Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, Crystal Palace viene de perder por 2-0 ante Everton en su debut en la Premier League. Por lo tanto, Las Águilas intentarán conseguir su primera victoria en el torneo y darle una alegría a sus aficionados.

Por su parte, el Manchester City debutó en la Premier League con una victoria agónica por 2-1 contra Bournemouth gracias a un gol de Josko Gvardiol sobre el final. Los citizens continúan reconstruyéndose tras la salida de Pep Guardiola y su inicio de temporada aún es una incógnita.

En síntesis

Crystal Palace y Manchester City se enfrentan este viernes 28 de agosto en la Premier League.

se enfrentan este viernes 28 de agosto en la Premier League. La transmisión del partido en México será en exclusiva por HBO Max .

. El Manchester City busca su segundo triunfo tras debutar venciendo 2-1 al Bournemouth.