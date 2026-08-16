¿Por qué no juega Declan Rice en Arsenal vs. Manchester City por la Community Shield 2026-27?

El partido de este domingo por la Community Shield entre Arsenal y Manchester City representará el primer desafío del año deportivo, aunque la preparación del partido viene acompañada por una baja de peso en la zona media. El conjunto de Mikel Arteta buscará dar el primer golpe de la temporada, aunque deberá cambiar la alineación estelar sin una de sus piezas fundamentales.

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Por qué no juega Declan Rice en la Community Shield contra el Manchester City

Declan Rice no estará desde el arranque en el cruce de este domingo frente al Manchester City a partir de las 08:00 horas (tiempo del Centro de México). La ausencia del centrocampista británico obedece a un plan de dosificación física y puesta a punto por haber disputado la Copa del Mundo con la selección de Inglaterra.

Al haber competido en la cita mundialista con el combinado nacional, Rice contó con un período de vacaciones extendido y se incorporó más tarde a los trabajos de pretemporada con los Gunners. El cuerpo técnico prefirió no arriesgar su estado físico de forma prematura en este primer compromiso oficial para evitar posibles lesiones musculares en el arranque del año.

Con este escenario, el Arsenal sale a disputar el trofeo con la meta de arrancar la temporada con un título en el escaparate, administrando el regreso paulatino de sus principales figuras internacionales. Rice aguardará su oportunidad en la banca para saltar al campo de juego si es necesario en algún momento del encuentro.

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En síntesis