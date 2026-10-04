Benín denuncia problemas con la organización de Argentina para la despedida de Lionel Messi

De cara a la preparción para la despedida de Lionel Messi en Argentina, la selección de Benín denunció múltiples problemas con la organización llevada a cabo por AFA.

Lionel Messi tendrá su tan anticipada despedida de la selección argentina en la Fecha FIFA este próximo martes 6 de octubre contra la selección de Benin. Sin embargo, a solo dos días de uno de los eventos que mantiene en vilo a los fanáticos argentinos, el equipo africano terminó denunciando problemas con la organización.

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Dentro de la Fecha FIFA de septiembre y octubre, Argentina organizó partidos en su propio suelo contra Bolivia, Burkina Faso y Benín. Sin embargo, se anunció que Messi solamente participaría del tercer partido, de manera que el foco se posó más en la preparación de ese partido.

La desorganización fue tal para el partido de Burkina Faso que la selección absoluta se negó a jugar, alineando así a la Sub 23. La Federación africana denunció que AFA (Asociación de Futbol Argentina) buscó ahorrar lo máximo posible con vuelos low-cost y hoteles en malas condiciones, además de que la totalidad de los ingresos de las entradas fueron para la organización sudamericana.

Benin también encuentra obstáculos en Argentina

Según reporta el periodista francés Romain Molina, Benín tuvo que pasar por vuelos comerciales en un viaje que duró hasta 25 horas desde el continente africano hasta Buenos Aires. Este extenso período en el cielo provocaron mareos y una pérdida momentánea de conocimiento de un analista de video de la selección.

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Après le scandale du Burkina Faso 🇧🇫, c'est la sélection du Bénin 🇧🇯 qui rencontre des soucis avec l'organisation en Argentine 🇦🇷



Outre les interminables vols commerciaux (environ 25 heures de voyage), ce qui provoqua des vertiges et une perte de connaissance momentanée d'un… — Romain Molina (@Romain_Molina) October 4, 2026

Complementando con información de Mega Sports Media, un reconocido medio de comunicación digital panafricano, el hotel presenta condiciones paupérrimas. Más allá de que el sauna esté fuera de servicio, la selección de Benin no dispone de agua caliente en un piso, además de que el gimnasio solo cuenta con dos cintas de correr y dos bicicletas.

Por el otro lado, es todo color de rosas con la selección argentina preparando una barbacoa durante el día domingo para el momento en el que se incorpore Lionel Messi a la selección. Con el partido programado para el martes 6 de octubre a las 17 hora CDMX en el Estadio Monumental, lo que se esperaba que fuese una fiesta, para uno de los lados de la moneda es más parecido a una pesadilla.

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En síntesis