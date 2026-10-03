La Selección Argentina ha sido duramente criticada por sus propios fans por la escasa preparación con la que llegó al último Mundial. El señalamiento no tuvo que ver con que haya tenido pocos partidos, sino con la poca calidad y jerarquía de los rivales con los cuales se enfrentó. Aún así, lograron ser subcampeones en ese torneo intercontinental.

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Con Lionel Scaloni nuevamente a la cabeza y sin Lionel Messi, retirado de la actividad con su país, han iniciado el proceso 2030 con el mismo problema. Los aficionados han vuelto a reclamar por los oponentes de pobre nivel y por la falta de contendientes serios. Para esta fecha FIFA de octubre, incluso la situación ha empeorado más todavía.

Luego de haber enfrentado a Bolivia en su primer desafío de esta ventana (fue goleada 4-0), ahora Argentina recibirá a Burkina Faso este sábado en Buenos Aires. Si de por sí ya alarmaba otra vez la elección del equipo que llegaría para medir fuerzas contra ellos, un episodio insólito terminó por colmar la paciencia de los simpatizantes.

En circunstancias poco creíbles, los “titulares” de la visita se bajaron y viajó casi toda la Sub-23 para disputar el amistoso de esta noche ante la Selección Argentina mayor. Las autoridades de la Asociación del Futbol Argentino les habían prometido una logística que luego no ocurrió, lo que hizo que los referentes decidieran no viajar.

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Como Burkina Faso igualmente tenía que presentarse por los contratos firmados, acabaron convocando de urgencia a jugadores juveniles. De esta manera, los habituales titulares de Argentina ya ni siquiera enfrentarán a un débil equipo africano, sino a los suplentes de los suplentes. El público del elenco albiceleste está que estalla con esta situación.

Los fanáticos que pagaron su boleto para ver a Argentina en el Estadio Monumental este sábado verán un amistoso ante un equipo que no puede considerarse ni “nivel C”. Probablemente, los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni tendrán que regular sin dar el máximo y cuidarse para el partido del martes, ante los titulares de… Benín.

Burkina Faso, histórico seleccionado de la CAF [Foto: Getty]

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Actualmente, Burkina Faso ocupa el 62° puesto del Ranking FIFA, listado de la casa madre que ordena a las selecciones de todo el planeta según su actuación en los torneos. Sin embargo, Argentina no enfrentará a aquellos jugadores que llevaron a su país a ese lugar del ranking, sino a las divisiones menores que pudieron ir en su representación.

En esta ventana internacional, el rival de Argentina viene de igualar 1-1 con Benín y de vencer por 2-1 a Central African Republic. Ambos encuentros correspondían a las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones. El plantel de Burkina Faso tenía muchas ganas de enfrentar a la subcampeona del mundo, pero tras no ser respetados irán con un cuadro alternativo.