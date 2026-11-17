Bosnia y Herzegovina recibe a Rumania este martes 17 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bosnia y Herzegovina llega golpeada tras caer de visitante ante Suecia, pero sigue siendo la candidata a quedarse con el grupo. Rumania, en cambio, apenas pelea por no terminar último y necesita un golpe de efecto para meterse en la pelea.
La diferencia en la tabla es clara y los números de la fase también, así que lo que está en juego es bastante desigual: para los locales es casi un trámite rumbo a la próxima instancia, para la visita es una cuestión de orgullo.
La actualidad de ambos equipos
Bosnia y Herzegovina venía de un empate y una victoria que la ilusionaban, pero la derrota 3-2 ante Suecia como visitante le bajó un poco el envión. Con 8 puntos y el puesto 24 entre 54 selecciones, todavía tiene margen de sobra para asegurar su lugar en la siguiente fase, aunque ya no puede relajarse del todo.
Rumania llega golpeada en el torneo, aunque logró cortar una racha negativa con un triunfo ajustado 2-1 ante Polonia en su visita anterior. Antes había perdido con Suecia y sufrió una goleada de 6-0 justamente ante los polacos. Con apenas 3 puntos y en el puesto 45, el objetivo ya pasa más por cerrar dignamente la fase que por pelear arriba.
El historial entre Bosnia y Herzegovina y Rumania
El historial entre ambas selecciones está parejo: de nueve enfrentamientos, Bosnia y Herzegovina ganó cinco y Rumania cuatro, sin empates en el medio. En goles la cosa se empareja todavía más, con 16 para los rumanos contra 12 de los bosnios.
El antecedente más reciente fue en septiembre de 2026, cuando Bosnia y Herzegovina se impuso 4-2 como visitante en Rumania. Antes de eso, en noviembre de 2025, había ganado 3-1 como local, así que llega con el envión de los últimos cruces directos.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|2-4
|UEFA Nations League
|15/11/2025
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|3-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/03/2025
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/09/2022
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|4-1
|UEFA Nations League
|07/06/2022
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|1-0
|UEFA Nations League
|03/06/2011
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|3-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/03/2011
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/06/2003
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2002
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|0-3
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- México: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
- Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Bosnia y Herzegovina y Rumania se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Bosnia y Herzegovina suma 8 puntos en el torneo.
- Rumania suma 3 puntos en el torneo.