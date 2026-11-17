Bosnia y Herzegovina y Rumania se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bosnia y Herzegovina recibe a Rumania este martes 17 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bosnia y Herzegovina llega golpeada tras caer de visitante ante Suecia, pero sigue siendo la candidata a quedarse con el grupo. Rumania, en cambio, apenas pelea por no terminar último y necesita un golpe de efecto para meterse en la pelea.

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La diferencia en la tabla es clara y los números de la fase también, así que lo que está en juego es bastante desigual: para los locales es casi un trámite rumbo a la próxima instancia, para la visita es una cuestión de orgullo.

La actualidad de ambos equipos

Bosnia y Herzegovina venía de un empate y una victoria que la ilusionaban, pero la derrota 3-2 ante Suecia como visitante le bajó un poco el envión. Con 8 puntos y el puesto 24 entre 54 selecciones, todavía tiene margen de sobra para asegurar su lugar en la siguiente fase, aunque ya no puede relajarse del todo.

Rumania llega golpeada en el torneo, aunque logró cortar una racha negativa con un triunfo ajustado 2-1 ante Polonia en su visita anterior. Antes había perdido con Suecia y sufrió una goleada de 6-0 justamente ante los polacos. Con apenas 3 puntos y en el puesto 45, el objetivo ya pasa más por cerrar dignamente la fase que por pelear arriba.

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El historial entre Bosnia y Herzegovina y Rumania

El historial entre ambas selecciones está parejo: de nueve enfrentamientos, Bosnia y Herzegovina ganó cinco y Rumania cuatro, sin empates en el medio. En goles la cosa se empareja todavía más, con 16 para los rumanos contra 12 de los bosnios.

El antecedente más reciente fue en septiembre de 2026, cuando Bosnia y Herzegovina se impuso 4-2 como visitante en Rumania. Antes de eso, en noviembre de 2025, había ganado 3-1 como local, así que llega con el envión de los últimos cruces directos.

Últimos 9 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 2-4 UEFA Nations League 15/11/2025 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 3-1 UEFA World Cup Qualifiers 21/03/2025 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 26/09/2022 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 4-1 UEFA Nations League 07/06/2022 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 1-0 UEFA Nations League 03/06/2011 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 3-0 UEFA European Championship Qualifiers 26/03/2011 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/06/2003 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2002 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania 0-3 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5

Fubo, ViX, Fubo Sports Network 5 Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Polonia vs. Suecia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Ucrania vs. Georgia — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Hungría vs. Irlanda del Norte — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Irlanda vs. Kosovo — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Israel vs. Austria — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Gales vs. Portugal — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

Dinamarca vs. Noruega — martes 17 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis