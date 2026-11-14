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Liga de Naciones

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Suecia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Sweden vs. Bosnia and Herzegovina, Liga de Naciones
Sweden vs. Bosnia and Herzegovina, Liga de Naciones

Suecia recibe a Bosnia y Herzegovina este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Suecia tiene la chance de meterle presión a la zona alta y Bosnia necesita no perder pisada en una tabla donde cada punto cuenta.

No hay margen para relajarse: ambos vienen de sumar de forma distinta en la última fecha y acá se juegan buena parte de sus chances en la Liga de Naciones.

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La actualidad de ambos equipos

Suecia llega golpeando: venció 1-0 a Rumania como visitante y antes le había ganado 3-1 a Polonia de local, aunque en el medio empató con este mismo rival. Con 10 puntos en cuatro partidos, está 12° y necesita seguir sumando para meterse en zona de pelea más arriba en la tabla.

Bosnia y Herzegovina no se queda atrás en levantar el nivel: ganó 1-0 como local ante Polonia y antes había goleado 4-2 a Rumania de visitante. Está 19° con 8 unidades, y aunque no es una posición cómoda, los últimos resultados muestran a un equipo que compite de igual a igual con cualquiera.

El historial entre Suecia y Bosnia y Herzegovina

El historial entre ambos es corto pero parejo: se enfrentaron dos veces y Suecia ganó una, con un empate en el medio. En total hubo más goles a favor de los suecos, aunque el antecedente más reciente terminó con reparto de puntos.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Bosnia y Herzegovina vs. Suecia1-1UEFA Nations League
29/05/2010Suecia vs. Bosnia y Herzegovina4-2Friendlies

Horario del partido

  • México: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5
  • España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
  • Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
  • Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
  • Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs

En síntesis

  • Suecia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Suecia suma 10 puntos en el torneo.
  • Bosnia y Herzegovina suma 8 puntos en el torneo.
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