Suecia vs. Bosnia y Herzegovina: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Suecia recibe a Bosnia y Herzegovina este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Suecia tiene la chance de meterle presión a la zona alta y Bosnia necesita no perder pisada en una tabla donde cada punto cuenta.
No hay margen para relajarse: ambos vienen de sumar de forma distinta en la última fecha y acá se juegan buena parte de sus chances en la Liga de Naciones.
La actualidad de ambos equipos
Suecia llega golpeando: venció 1-0 a Rumania como visitante y antes le había ganado 3-1 a Polonia de local, aunque en el medio empató con este mismo rival. Con 10 puntos en cuatro partidos, está 12° y necesita seguir sumando para meterse en zona de pelea más arriba en la tabla.
Bosnia y Herzegovina no se queda atrás en levantar el nivel: ganó 1-0 como local ante Polonia y antes había goleado 4-2 a Rumania de visitante. Está 19° con 8 unidades, y aunque no es una posición cómoda, los últimos resultados muestran a un equipo que compite de igual a igual con cualquiera.
El historial entre Suecia y Bosnia y Herzegovina
El historial entre ambos es corto pero parejo: se enfrentaron dos veces y Suecia ganó una, con un empate en el medio. En total hubo más goles a favor de los suecos, aunque el antecedente más reciente terminó con reparto de puntos.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Bosnia y Herzegovina vs. Suecia
|1-1
|UEFA Nations League
|29/05/2010
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|4-2
|Friendlies
Horario del partido
- México: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium, ESPN 5
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 08:00 hs
- Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs
- Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
- Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 13:45 hs
En síntesis
- Suecia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Suecia suma 10 puntos en el torneo.
- Bosnia y Herzegovina suma 8 puntos en el torneo.