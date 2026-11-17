Bosnia y Herzegovina y Rumania se enfrentan este martes 17 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bosnia y Herzegovina recibe a Rumania este martes 17 de noviembre desde las 13:45 hora de México. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bosnia y Herzegovina viene de caer 2-3 ante Suecia y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Rumania viene de ganarle 2-1 a Polonia y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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Las alineaciones de Bosnia y Herzegovina y Rumania

Bosnia y Herzegovina (4-4-2): Martin Zlomislić, Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Sead Kolašinac, Esmir Bajraktarević, Ivan Bašić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Ermin Mahmić, Ermedin Demirović. DT: Sergej Barbarez.

Rumania (4-3-1-2): Ottó Hindrich, Andrei Rațiu, Andrei Coubiș, Radu Drăgușin, Lisav Naif Eissat, Alexandru Cicâldău, Ianis Hagi, Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Florinel Coman, Dennis Man.

La previa de Bosnia y Herzegovina y Rumania: todo lo que hay que saber

Día: martes 17 de noviembre

martes 17 de noviembre Hora: 13:45 (hora de México)

13:45 (hora de México) Historial: 9 cruces — Bosnia y Herzegovina ganó 5, Rumania ganó 4 y empataron 0

9 cruces — Bosnia y Herzegovina ganó 5, Rumania ganó 4 y empataron 0 Último antecedente: 28/09/2026: Rumania 2-4 Bosnia y Herzegovina