Bosnia y Herzegovina vs. Polonia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Bosnia y Herzegovina es local ante Polonia este lunes 5 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
Horario del partido
- México: 12:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Bosnia y Herzegovina viene de empatar 1-1 como local ante Suecia. El equipo ocupa el puesto 17 con 5 puntos. Antes ganó 4-2 como visitante ante Rumania.
Polonia ganó 6-0 como local ante Rumania en la fecha anterior. Polonia está 22° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Suecia.
El historial entre Bosnia y Herzegovina y Polonia
Bosnia y Herzegovina y Polonia se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 4 de Polonia y 2 empates.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|0-0
|UEFA Nations League
|14/10/2020
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|3-0
|UEFA Nations League
|07/09/2020
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|1-2
|UEFA Nations League
|16/12/2011
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|1-0
|Friendlies
|10/12/2010
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|2-2
|Friendlies
|15/12/2007
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|0-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Bosnia y Herzegovina y Polonia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Bosnia y Herzegovina suma 5 puntos en el torneo.
- Polonia suma 4 puntos en el torneo.