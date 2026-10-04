Bosnia y Herzegovina vs. Polonia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Bosnia y Herzegovina y Polonia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bosnia y Herzegovina es local ante Polonia este lunes 5 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

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Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi

Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

Bosnia y Herzegovina viene de empatar 1-1 como local ante Suecia. El equipo ocupa el puesto 17 con 5 puntos. Antes ganó 4-2 como visitante ante Rumania.

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Polonia ganó 6-0 como local ante Rumania en la fecha anterior. Polonia está 22° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Suecia.

El historial entre Bosnia y Herzegovina y Polonia

Bosnia y Herzegovina y Polonia se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 4 de Polonia y 2 empates.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 0-0 UEFA Nations League 14/10/2020 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 3-0 UEFA Nations League 07/09/2020 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia 1-2 UEFA Nations League 16/12/2011 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 1-0 Friendlies 10/12/2010 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 2-2 Friendlies 15/12/2007 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia 0-1 Friendlies

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

Bosnia y Herzegovina y Polonia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports , Sky+ y izzi .

, y . Bosnia y Herzegovina suma 5 puntos en el torneo.

suma 5 puntos en el torneo. Polonia suma 4 puntos en el torneo.