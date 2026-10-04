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Liga de Naciones

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Bosnia y Herzegovina y Polonia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bosnia and Herzegovina vs. Poland, Liga de Naciones
Bosnia and Herzegovina vs. Poland, Liga de Naciones

Bosnia y Herzegovina es local ante Polonia este lunes 5 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

  • México: 12:45 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

Bosnia y Herzegovina viene de empatar 1-1 como local ante Suecia. El equipo ocupa el puesto 17 con 5 puntos. Antes ganó 4-2 como visitante ante Rumania.

Polonia ganó 6-0 como local ante Rumania en la fecha anterior. Polonia está 22° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Suecia.

El historial entre Bosnia y Herzegovina y Polonia

Bosnia y Herzegovina y Polonia se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 4 de Polonia y 2 empates.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Polonia vs. Bosnia y Herzegovina0-0UEFA Nations League
14/10/2020Polonia vs. Bosnia y Herzegovina3-0UEFA Nations League
07/09/2020Bosnia y Herzegovina vs. Polonia1-2UEFA Nations League
16/12/2011Polonia vs. Bosnia y Herzegovina1-0Friendlies
10/12/2010Polonia vs. Bosnia y Herzegovina2-2Friendlies
15/12/2007Bosnia y Herzegovina vs. Polonia0-1Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 10:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 08:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Bosnia y Herzegovina y Polonia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Bosnia y Herzegovina suma 5 puntos en el torneo.
  • Polonia suma 4 puntos en el torneo.
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