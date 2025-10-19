Este domingo en Argentina se celebra el Día de las Madres, pero la Asociación del Futbol Argentino (AFA) realizó una publicación en redes sociales que inmediatamente se comenzó a hacer viral y es que el significado de esta no era muy claro y hubo quienes tomaron a mal el posteo, siendo incluso hasta un diputado el que generó la polémica.

En la publicación se podía ver una imagen realizada con Inteligencia Artificial en la que se veía un plato en una mesa con una milanesa y papas. Detrás de esta se encontraba una repisa con varios trofeos e imágenes que tienen qué ver Lionel Messi, por lo que hasta ahí no se veía ninguna situación al respecto, pero de inmediato comenzaron a ser señalados.

Todo comenzó con varios usuarios en redes que expusieron que la AFA minimizaba el trabajo de las mujeres dejándolas de nueva cuenta con esa frase cliché y sexista de que “las mamás deben estar en la cocina”, siendo que a eso hacía referencia en primera instancia, por lo que fueron criticados duramente en cada posteo.

¿Por qué exhibieron su publicación?

Lo que llamó la atención fue el reposteo de un candidato a diputado que utilizó esta nueva versión para mencionar la propuesta que tenía, ya que su plan es apoyar la igualdad entre hombres y mujeres. Y además apuntó a que hay una jugadora en el equipo nacional que es madre, pero que además pudo ser la pieza fundamental de ese post.

Si bien, la idea de que la AFA pudo darle foco a las mujeres que son madres y que representan a Selección Argentina en sus diferentes esferas, así como el caso de Vanina Preininger hubiera sido lo más esperado, esta se fue por el ídolo en Argentina, que fue Messi y es que justamente hacia allá iba el contexto de esta imagen.

¿Cuál era el verdadero significado?

De acuerdo por lo mencionado por Messi en una entrevista ya hace algunos años se le preguntó por su comida favorita, por lo que el “10” mencionó que era la milanesa que le preparaba su madre. Ante eso, se intentó reflejar este momento en la imagen para que muchos argentinos entendieran la referencia, pero no salió como esperaba.

Hasta el momento, la AFA no ha salido a aclarar este asunto por lo que se espera que ante la polémica se dé a conocer la situación real que se tenía con poner esa felicitación.

