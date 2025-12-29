Es tendencia:
Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al-Ettifaq: hora y dónde ver el partido por la Saudi Pro League 2025-26

Al-Nassr se enfrenta con Al-Ettifaq este martes 30 de diciembre por la Jornada 12 de la Saudi Pro League. La información de la TV del partido.

Por Patricio Hechem

Al-Nassr juega contra Al-Ettifaq por la Saudi Pro League
© Imagen propiaAl-Nassr juega contra Al-Ettifaq por la Saudi Pro League

Al-Nassr se enfrenta con Al-Ettifaq este martes 30 de diciembre por la Jornada 12 de la Saudi Pro League. Este será el último partido del equipo de Cristiano Ronaldo en 2025 y buscará cerrar el año con una victoria para mantenerse como el único líder del torneo.

Al-Nassr es el único equipo de la Saudi Pro League con 100% de efectividad debido a que ganó los 10 encuentros que disputó hasta el momento. Es por eso que el conjunto de Cristiano Ronaldo es el favorito a llevarse los 3 puntos en el partido de este martes.

Hora y transmisión del partido de Al-Nassr vs. Al-Ettifaq

El partido de Al-Nassr contra Al-Ettifaq se lleva a cabo este martes 30 de diciembre a las 11:30hs (CDMX) y puede verse en México a través de FOX Sports y FOX One. A continuación también dejamos la información de cómo seguir el encuentro en otros países.

  • México: FOX Sports y FOX One
  • Centroamérica: FOX Sports
  • España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3
  • Colombia: Tabii
  • Argentina y demás países de Sudamérica: Sin transmisión
  • Estados Unidos: FOX Sports, FOX One y FuboTV
La actualidad de Al-Nassr y Al-Ettifaq

Como mencionamos anteriormente, Al-Nassr es el líder de la Saudi Pro League con 30 puntos después de ganar los 10 partidos que disputó. El equipo dirigido por Jorge Jesús viene de ganarle por 3-0 a Al-Okhdood con un doblete de Cristiano Ronaldo y otro gol de Joao Félix.

Por su parte, Al-Ettifaq está 8° en la clasificación con 15 unidades y solo ganó 4 partidos de los 10 disputados, aunque el rival de Al-Nassr lleva una racha de dos triunfos consecutivos y viene de ganarle por 2-0 a Al-Riyadh en la jornada pasada.

En síntesis

  • Al-Nassr y Al-Ettifaq se enfrentan este martes a partir de las 11:30hs (CDMX)
  • El partido entre Al-Nassr y Al-Ettifaq puede verse en México a través de FOX Sports y FOX One.
  • Cristiano Ronaldo busca mantener el liderato invicto del Al-Nassr con 30 puntos.
