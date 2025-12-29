América es uno de los equipos de la Liga MX que hasta el momento no realizó ningún fichaje en el mercado. Sin embargo, eso no quiere decir que la directiva de Coapa no esté buscando alternativas y una de las prioridades del club azulcrema es la de reforzarse en el mediocampo.

Publicidad

Publicidad

Por este motivo es que, después de interesarse por otros jugadores en la que las negociaciones se tornaron complejas, el América habría puestos los ojos en Iván Tona y ya habría realizado una oferta por una suma de dinero más algunos jugadores por el futbolista de Xolos.

Los detalles de la oferta del América por Iván Tona

Según lo revelado por Fernando Esquivel de 365Scores, el América propuso cerca de 2 millones de dólares y además ofreció a Santiago Naveda y a Alan Cervantes por Iván Tona. No obstante, la directiva de Xolos habría rechazado el ofrecimiento de Las Águilas.

Tijuana no estaría dispuesto a vender a Iván Tona por menos de 4 millones de dólares y el club azulcrema no tendría la intención de desembolsar ese dinero por un futbolista mexicano, debido a que la idea es que el futbolista llegue como una alternativa y no como un titular fijo.

Publicidad

Publicidad

Xolos habría rechazado la oferta de América por Iván Tona (Getty Images)

El América se había interesado en un principio por Agustín Palavecino y por Obed Vargas, pero las negociaciones no avanzaron. La agencia de representación del joven mexicano es la misma que la de Iván Tona, la cual le habría ofrecido al América la alternativa del futbolista de Xolos.

Iván Tona es un jugador surgido de Tijuana y que tuvo pasos por Dorados de Sinaloa, Cimarrones y Raya2. El mediocampista se asentó en Xolos desde 2023 y viene de disputar 19 partidos en el Apertura 2025, siendo una pieza importante en la sala de máquinas del equipo de Sebastián Abreu.

Publicidad

Publicidad

En síntesis