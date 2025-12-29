Ya estamos a pocos días de que dé inicio el Clausura 2026, el hecho de que en esta ocasión haya un Mundial hará que la competencia se agilice, por lo que en algunos equipos apenas están regresando a la pretemporada y ya tienen que tener un grupo completo con refuerzos y bajas de cara al torneo que se viene, pero no todos lo han hecho.

En el caso de León, hay ya varios elementos que dieron de alta como Jordan García, Iván Rodríguez, Bryan Colula, Diber Cambindo, Nicolás Vallejo, Juan Pablo Domínguez y Sebastián Vegas. Aunque hay algunos de estos elemento que por temas de lesiones con las que vienen o que aún no se acoplado al grupo no podrán jugar la primera fecha ante Cruz Azul.

¿Quién no jugará ante León?

El tema con los celestes es complejo, ya que hay jugadores que estaban a préstamo y volvieron, por lo que no tienen ningún problema con esas incorporaciones. La situación se complica porque justamente han querido traer a No Formados en México y no tienen plazas disponibles, por lo que hasta ahora sólo tienen el fichaje de Miguel Borja.

El tema aquí es que el futbolista que llega a La Máquina no estaría disponible para su primer duelo, ya que aún hay cosas que resolver. De acuerdo con la información brindada, todo ha estado en orden en cuestiones médicas, pero aunque ya está en la Ciudad de México en estos días, es probable que después del 31 tenga que hacer un viaje.

Las fuentes revelan que Borja tiene que ir a hacer el trámite de su visa de trabajo y aunque esos suelen ser muy rápidos en esta ocasión por el fin de año, es probable que después de esa fecha tenga que ir a realizarlo, aunque esté antes, es común que no esté a tono con el equipo, por lo que su refuerzo se perdería este primer encuentro.

En síntesis