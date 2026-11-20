CR7 volvió a jugar con Al-Nassr después de la última fecha FIFA y convirtió ante Al-Ahli por la Saudi Pro League. El portugués quedó a solo 14 tantos de alcanzar una marca histórica y amplió su ventaja sobre Lionel Messi.

Después de anunciar que el Mundial 2026 será su última participación con la Selección de Portugal y de no tener actividad durante la última fecha FIFA, Cristiano Ronaldo volvió a las canchas con Al-Nassr de Arabia Saudita. Y el delantero portugués no necesitó demasiado tiempo para volver a hacerse presente en el marcador: anotó rápidamente en el triunfo parcial por 1-0 de su equipo ante Al-Ahli, por una nueva jornada de la Saudi Pro League.

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Con este tanto, el exdelantero del Real Madrid alcanzó los 986 goles oficiales como futbolista profesional y quedó cada vez más cerca de cumplir uno de los grandes objetivos de su carrera: llegar a los 1000. A Cristiano Ronaldo solamente le faltan 14 anotaciones para alcanzar una cifra que sería histórica, no solamente para él, sino también para el futbol mundial.

CRISTIANO RONALDO IS A MAD MAN. MAN HAS THE GOAL PICTURED IN HIS MIND. HE DIDN’T EVEN HAVE TO LOOK AT OT!!! GOAT FOR A REASON!🐐🤯🤯 https://t.co/5KqL5x8dV6 — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) November 20, 2026

Así está la carrera por los 1000 goles entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Mientras Cristiano Ronaldo continúa acercándose a los cuatro dígitos, Lionel Messi todavía se encuentra bastante más lejos de esa marca. El ex capitán de la Selección Argentina acumula 937 goles oficiales en su carrera profesional, por lo que necesita convertir otros 63 para alcanzar los 1000.

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De esta manera, CR7 amplió su ventaja en una carrera que tiene a los dos máximos referentes del futbol de los últimos tiempos como protagonistas. La diferencia entre ambos ya es de 49 tantos y, aunque Messi también podría alcanzar esa cifra histórica, todo indica que necesitará más tiempo que el portugués para conseguirlo.

Con 41 años y todavía vigente en el fútbol de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo tiene cada vez más cerca un récord que parecía impensado hace unos años atrás pero que ahora está cada vez más cerca de convertirse en una realidad.

En sintesis

Cristiano Ronaldo alcanzó los 986 goles oficiales tras anotar ante Al-Ahli con Al-Nassr.

alcanzó los tras anotar ante Al-Ahli con Al-Nassr. Al delantero portugués le faltan 14 anotaciones para llegar a los 1000 goles profesionales.

le faltan para llegar a los profesionales. Lionel Messi acumula 937 tantos oficiales, ubicándose a 49 goles de distancia de Ronaldo.