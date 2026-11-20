El entrenador del Real Madrid no quiso hablar de su compatriota, quién se retiró del seleccionado portugués.

Cristiano Ronaldo sigue y seguirá siendo tema de conversación en el mundo del futbol. El astro portugués decidió hace unos días ponerle punto final a su etapa en la Selección de Portugal, en medio de las diferencias que mantiene con el entrenador Jorge Jesús. Una situación que generó muchísimo revuelo, especialmente por lo que representa el delantero para su país.

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De hecho, el exjugador del Real Madrid ya no estuvo presente en la última fecha FIFA y tampoco recibió un homenaje dentro del campo de juego, como sí ocurrió con Lionel Messi en Argentina durante el mes de octubre. Su salida abrió distintos debates y provocó que varias figuras del futbol fueran consultadas sobre la decisión.

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En ese contexto, José Mourinho no pudo esquivar una pregunta sobre Cristiano Ronaldo. El actual entrenador, que supo dirigir al delantero y además comparte nacionalidad con él, fue consultado durante una conferencia de prensa sobre la situación de CR7 y su futuro con el combinado portugués. Sin embargo, eligió no profundizar en el asunto y dejó una respuesta bastante particular.

La respuesta de José Mourinho sobre Cristiano Ronaldo

“Como portugués quiero que Portugal gane siempre, después, me lavo las manos y no hablo”, expresó Mourinho cuando le preguntaron por la salida del máximo referente histórico de la selección lusa.

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🚨 𝐉𝐎𝐒É 𝐌𝐎𝐔𝐑𝐈𝐍𝐇𝐎: "𝐀𝐒 𝐀 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐆𝐔𝐄𝐒𝐄 𝐂𝐈𝐓𝐈𝐙𝐄𝐍, 𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆 𝐈 𝐖𝐀𝐍𝐓 𝐈𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐆𝐀𝐋 𝐓𝐎 𝐖𝐈𝐍" "I’m asking you as a coach, as someone from the world of football, and also as a Portuguese citizen. The last international break saw Portugal’s first squad without Cristiano Ronaldo. Is there anything you would like to say about his absence?" 🇵🇹🗣️ José Mourinho: "No, no, no, no. As a Portuguese citizen, the only thing I would like to say is that I always want Portugal to win. Beyond that, I don’t want to talk about anything else." https://t.co/pBjDiVeY7n — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) November 20, 2026

De esta manera, el entrenador evitó tomar partido en una situación que involucra a una de las figuras más importantes de la historia del futbol portugués. Aunque compartió vestuario con Cristiano durante su etapa en el Real Madrid, Mourinho prefirió mantenerse al margen de la polémica.

En sintesis

Cristiano Ronaldo finalizó su etapa en la Selección de Portugal tras diferencias con Jorge Jesús .

finalizó su etapa en la tras diferencias con . José Mourinho evitó profundizar sobre la salida de Cristiano Ronaldo declarando que se lava las manos.

evitó profundizar sobre la salida de declarando que se lava las manos. Lionel Messi recibió un homenaje en cancha durante octubre, a diferencia del delantero portugués.