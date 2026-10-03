Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Malta vs. Andorra en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Malta y Andorra se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Malta vs. Andorra, Liga de Naciones
Malta vs. Andorra, Liga de Naciones

Andorra visita a Malta este domingo 4 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Malta llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Andorra tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • México: 10:00 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

Malta empató 1-1 como local ante Gibraltar en la fecha anterior. Malta está 24° en la tabla con 4 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Andorra.

En su último compromiso, Andorra empató 0-0 como visitante ante Gibraltar. El conjunto marcha 41° con 1 punto. Antes perdió 1-2 como local ante Malta.

El historial entre Malta y Andorra

Malta y Andorra se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 3 triunfos de Malta y 4 empates.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/09/2026Andorra vs. Malta1-2UEFA Nations League
19/11/2024Malta vs. Andorra0-0UEFA Nations League
10/09/2024Andorra vs. Malta0-1UEFA Nations League
14/11/2020Malta vs. Andorra3-1UEFA Nations League
10/10/2020Andorra vs. Malta0-0UEFA Nations League
26/03/2002Malta vs. Andorra1-1Friendlies
07/02/2000Malta vs. Andorra1-1Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
  • Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
  • Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Malta y Andorra se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Malta suma 4 puntos en el torneo.
  • Andorra suma 1 punto en el torneo.
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones