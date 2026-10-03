Malta vs. Andorra en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Malta y Andorra se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Andorra visita a Malta este domingo 4 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Malta llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Andorra tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi

Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

Malta empató 1-1 como local ante Gibraltar en la fecha anterior. Malta está 24° en la tabla con 4 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Andorra.

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En su último compromiso, Andorra empató 0-0 como visitante ante Gibraltar. El conjunto marcha 41° con 1 punto. Antes perdió 1-2 como local ante Malta.

El historial entre Malta y Andorra

Malta y Andorra se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 3 triunfos de Malta y 4 empates.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Andorra vs. Malta 1-2 UEFA Nations League 19/11/2024 Malta vs. Andorra 0-0 UEFA Nations League 10/09/2024 Andorra vs. Malta 0-1 UEFA Nations League 14/11/2020 Malta vs. Andorra 3-1 UEFA Nations League 10/10/2020 Andorra vs. Malta 0-0 UEFA Nations League 26/03/2002 Malta vs. Andorra 1-1 Friendlies 07/02/2000 Malta vs. Andorra 1-1 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs

En síntesis