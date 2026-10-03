Malta vs. Andorra en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Andorra visita a Malta este domingo 4 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.
Malta llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Andorra tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Malta empató 1-1 como local ante Gibraltar en la fecha anterior. Malta está 24° en la tabla con 4 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Andorra.
En su último compromiso, Andorra empató 0-0 como visitante ante Gibraltar. El conjunto marcha 41° con 1 punto. Antes perdió 1-2 como local ante Malta.
El historial entre Malta y Andorra
Malta y Andorra se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 3 triunfos de Malta y 4 empates.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Andorra vs. Malta
|1-2
|UEFA Nations League
|19/11/2024
|Malta vs. Andorra
|0-0
|UEFA Nations League
|10/09/2024
|Andorra vs. Malta
|0-1
|UEFA Nations League
|14/11/2020
|Malta vs. Andorra
|3-1
|UEFA Nations League
|10/10/2020
|Andorra vs. Malta
|0-0
|UEFA Nations League
|26/03/2002
|Malta vs. Andorra
|1-1
|Friendlies
|07/02/2000
|Malta vs. Andorra
|1-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 12:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 12:45 hs
En síntesis
- Malta y Andorra se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Malta suma 4 puntos en el torneo.
- Andorra suma 1 punto en el torneo.