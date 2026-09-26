Gibraltar vs. Andorra en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

El domingo 27 de septiembre, Gibraltar y Andorra se cruzan por la segunda fecha de la Liga de Naciones con la necesidad de arrancar a sumar en el torneo.
Ninguno de los dos llega con puntos en el bolsillo, así que el resultado pesa para acomodarse en la tabla desde temprano.
Horario del partido
- México: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
La actualidad de ambos equipos
Gibraltar todavía no debutó en esta edición de la Liga de Naciones, pero el historial reciente ante este rival le da un envión anímico para plantarse de igual a igual en su casa.
Andorra, en cambio, ya sintió el golpe: cayó 1-2 como local ante Malta en la primera fecha y quedó en el puesto 38 entre 52 equipos, sin puntos todavía. La visita necesita revertir el arranque cuanto antes para no quedar relegada en su grupo.
El historial entre Gibraltar y Andorra
El historial es corto pero claro: se enfrentaron en tres ocasiones y Gibraltar ganó dos, con un empate sin goles en el medio. Andorra nunca pudo quedarse con una victoria en esta serie, y los últimos dos duelos terminaron 1-0 a favor de Gibraltar.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|04/09/2024
|Gibraltar vs. Andorra
|1-0
|Friendlies
|19/11/2022
|Gibraltar vs. Andorra
|1-0
|Friendlies
|07/06/2021
|Andorra vs. Gibraltar
|0-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|2
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|3
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|4
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|5
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|6
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|7
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|8
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|9
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|10
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|11
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|12
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|13
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|14
|Montenegro
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|15
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|16
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|17
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|18
|Ucrania
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|19
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|20
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|21
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|23
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|24
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|25
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|29
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|30
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|33
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|34
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|35
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|36
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|37
|Chipre
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|38
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|39
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|40
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|41
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|42
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|43
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|44
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|46
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|47
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|52
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 07:00 hs
- Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
- Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
- Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
- Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs
- Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs
- Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs
- Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs
- Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs
- Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs
- Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
- República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 12:45 hs
En síntesis
- Gibraltar y Andorra se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Andorra suma 0 puntos en el torneo.