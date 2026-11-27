México se enfrenta este viernes con Venezuela por el Mundial Sub-17. La información de cómo ver el partido en vivo.

La Selección Mexicana cierra este viernes 27 de noviembre su participación en la fase de grupos del Mundial Sub-17. El último rival del Tri es Venezuela, selección con la que comparte la cima de la clasificación con seis unidades. El encuentro comienza a las 10:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Campo 7 del complejo Aspire Zone, en Doha.

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Ambos combinados llegan a esta tercera jornada con el boleto asegurado a los dieciseisavos de final tras ganar sus dos compromisos previos. Sin embargo, el duelo define el liderato del Grupo K; al conjunto dirigido por Jürgen Castañeda le basta con un empate para terminar primero gracias a su mejor diferencia de goles (+5 contra +2 de la Vinotinto).

¿Por dónde ver el partido en México?

La noticia positiva para los aficionados es que el juego de México frente a Venezuela puede verse por televisión abierta a través de la señal de Canal NU9VE. A su vez, el partido también es transmitido por televisión de paga mediante TUDN y vía streaming online por la plataforma ViX Premium.

México : Canal NU9VE, ViX Premium

: Canal NU9VE, ViX Premium Venezuela: DirecTV

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La actualidad de ambos equipos

El equipo mexicano llega encendido a este compromiso tras debutar con victoria de 1-0 frente a Rumania y golear 4-0 a Camerún en la segunda fecha con un doblete de Gerson Gutiérrez. El Tri mantiene su portería imbatida en el certamen y busca cerrar la primera fase con paso perfecto.

Por su parte, la selección sudamericana también atraviesa un buen momento en Qatar luego de imponerse en sus dos presentaciones anteriores ante Camerún y Rumania. Venezuela necesita ganar el encuentro para arrebatarle el primer puesto del grupo a México y obtener un cruce más favorable en la ronda de los 32 mejores.