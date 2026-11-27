José de Jesús Corona está en Qatar acompañando a su hijo, José Miguel Corona, quien juega con México en el Mundial Sub-17.

José de Jesús Corona, más conocido como ‘Chuy’ Corona, se encuentra actualmente en Qatar observando el Mundial Sub-17 principalmente porque su hijo, José Miguel Corona Rivas, es el portero titular de la Selección Mexicana en dicha competencia.

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México ganó sus primeros dos partidos en el Mundial Sub-17 y, en la previa al juego de este viernes ante Venezuela, en Bolavip hablamos de manera exclusiva con ‘Chuy’ Corona acerca del orgullo que siente sobre su hijo, las posibilidades del Tri en el torneo y sobre la portería de Cruz Azul.

“Estoy disfrutando cada momento. Hay una gran organización en este Mundial Sub17 en Qatar, me llevo una grata sorpresa. Estoy disfrutando de venir a ver a la Selección Mexicana y especialmente a mi hijo“, comenzó diciendo el exportero y campeón con Cruz Azul.

“Para empezar le dije a mi hijo que disfrute el momento, que lo tiene bien ganado. Que simplemente haga lo que sabe, todo esto le va a servir su proceso de formación y qué bueno es representar a su país. Siempre le dije que es un orgullo desde la selecciones infantiles y es lo que está haciendo”, agregó ‘Chuy’ Corona acerca de su hijo.

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El exportero mencionó que ha visto muy sólido a México en el Mundial Sub-17, al cual ya se aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final. Por último, ‘Chuy’ Corona dio su opinión acerca de la disputa que hay en la portería de Cruz Azul entre Kevin Mier y Andrés Gudiño.

‘Chuy’ Corona sobre la portería de Cruz Azul

“Hoy me desperté con la noticia del triunfo ante León. Sé que ahora le tocó a Andrés Gudiño iniciar la Liguilla y creo que va a ser una muy buena disputa. Los dos tienen muchas condiciones y cualidades, cada uno con sus características y su forma de jugar. Pero bueno, yo creo que le viene bien al arco de Cruz Azul puesto que según lo necesite Joel Huiqui podemos adaptar a uno u otro arquero”, concluyó ‘Chuy’ Corona.

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En síntesis