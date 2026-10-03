Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Burkina Faso por el amistoso internacional: TV y streaming online

Argentina y Burkina Faso se enfrentan por un nuevo amistoso internacional. El partido tendrá transmisión en vivo por televisión y streaming online, con todos los detalles sobre el horario y los canales disponibles.

Argentina y Burkina Faso se enfrentan este sábado 3 de octubre por un encuentro amistoso internacional de la Fecha FIFA. El partido se llevará a cabo en el Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires y comenzará a partir de las 18:00hs (tiempo del Centro de México) / 21:00hs (tiempo de Argentina).

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Este duelo representa una prueba de preparación importante dentro del calendario de selecciones. La escuadra albiceleste se reencuentra con su público en Buenos Aires buscando ajustar variantes tácticas, mientras que el conjunto africano visita suelo sudamericano con la intención de medirse ante uno de los rivales de mayor jerarquía del fútbol mundial.

¿Por dónde ver el partido?

El cruce internacional entre Argentina y Burkina Faso de este sábado 3 de octubre se podrá seguir en vivo a través de las siguientes opciones de televisión y plataformas digitales, según tu ubicación:

México: ViX Premium / Claro Sports (YouTube) / FOX Sports (plataformas con derechos de amistosos FIFA)

ViX Premium / Claro Sports (YouTube) / FOX Sports (plataformas con derechos de amistosos FIFA) Argentina: Telefe, TyC Sports, Mi Telefe, TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play

Telefe, TyC Sports, Mi Telefe, TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play Sudamérica: DSports / DGO / Disney+ Premium

DSports / DGO / Disney+ Premium Estados Unidos: ViX Premium, Fubo, TUDN y TyC Sports Internacional

ViX Premium, Fubo, TUDN y TyC Sports Internacional España: Sin transmisión confirmada

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado de la Selección Argentina, el equipo conducido por Lionel Scaloni disputa este choque como local para seguir dándole rodaje al plantel principal y probar alternativas en el esquema táctico. El estratega busca darles minutos a futbolistas que vienen destacando en el fútbol europeo para consolidar el recambio generacional en la convocatoria.

Por su parte, Burkina Faso llega a este duelo internacional con una convocatoria centrada en la solidez defensiva y transiciones rápidas. El conjunto visitante intentará mantener un bloque compacto en el Mâs Monumental para cerrar espacios y contrarrestar el circuito de juego del equipo local.

En sintesis

Argentina y Burkina Faso juegan este sábado en el Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires.

este sábado en el Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires. Telefe y TyC Sports transmiten el partido amistoso en vivo para toda la Argentina.

el partido amistoso en vivo para toda la Argentina. Lionel Scaloni busca probar variantes tácticas y dar rodaje al recambio generacional del equipo.