México no se enfrenta con Estados Unidos desde julio de 2025. Mauricio Pochettino habló bien de Rafa Márquez en la previa al amistoso.

La Selección Mexicana se enfrenta este sábado con Estados Unidos en el tercer amistoso del Tri durante esta Fecha FIFA. Es la primera vez que Rafa Márquez se cruzará con el país vecino desde que tomó el mando del combinado nacional y buscará su primera victoria como entrenador.

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Estados Unidos ya lleva un proceso de dos años con Mauricio Pochettino y se espera que el DT argentino se quede en el USMNT hasta el Mundial 2030. En la previa al amistoso, el técnico del rival de México le tiró flores a Rafa Márquez y cree que puede hacerlo muy bien en el Tri.

“Tiene todos los ingredientes para ser un grandísimo entrenador. El conocimiento del juego lo tiene, le falta solamente el tiempo para demostrar su calidad. Ha tenido muy buenos maestros, entrenadores. Puede hacerlo muy bien en México”, comenzó diciendo el entrenador.

“México siempre ha sido una cantera de futbolistas de mucho talento y calidad. (Rafa Márquez) necesita el tiempo para plasmar el juego del equipo y partimos de jóvenes que vienen apareciendo que necesitan el tiempo para desarrollarse en la Selección”, agregó Mauricio Pochettino sobre Rafa Márquez y México.

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México y Estados Unidos en su último enfrentamiento en la Copa Oro 2025 (Getty Images)

Mauricio Pochettino minimiza la rivalidad entre las dos selecciones

Por otro lado, el técnico de los Estados Unidos dijo que le da igual la rivalidad entre su selección y México: “Para mí es difícil encontrar esa rivalidad. Por supuesto que la entiendo, son países que son vecinos y que tienen muchas cosas en común, está claro que existe esa rivalidad, es como Argentina y Uruguay o Brasil. Entiendo la rivalidad, eso lo acepto, pero a mí la rivalidad con México me da lo mismo”.

“Uno cuando es competitivo quiere ganar siempre, pero por uno mismo, no porque juegues en contra de alguien. Pero entiendo este folclore del futbol y bueno hay que alimentarlo porque también es lo bonito de todo esto”, concluyó Mauricio Pochettino.

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En síntesis