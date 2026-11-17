La Selección Argentina se enfrenta a Costa Rica este martes 17 de noviembre por un amistoso internacional en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Conocé el horario del partido y qué canales de televisión y plataformas de streaming transmitirán el encuentro en vivo.

Argentina y Costa Rica se enfrentan este martes 17 de noviembre por un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y comienza a partir de las 17:00 hs (Ciudad de México).

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Este compromiso cierra el calendario futbolístico de 2026 para ambas selecciones. Mientras la Albiceleste aprovecha la última ventana internacional del año para probar variantes ante su afición, el combinado costarricense disputa el segundo duelo de su gira sudamericana frente a un rival de máxima exigencia.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Argentina y Costa Rica de este martes 17 de noviembre por el amistoso internacional no cuenta con transmisión televisiva oficial confirmada en México, por lo que las opciones disponibles para seguirlo en vivo según cada región son:

México: Sin transmisión oficial en TV o streaming

Sin transmisión oficial en TV o streaming Argentina: Telefe, TyC Sports, Mi Telefe y TyC Sports Play

Telefe, TyC Sports, Mi Telefe y TyC Sports Play Costa Rica: Teletica Canal 7, Repretel Canal 6 y TDMax

Teletica Canal 7, Repretel Canal 6 y TDMax Sudamérica: DSPORTS y DGO

DSPORTS y DGO Estados Unidos: Sin transmisión oficial confirmada en TV

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Argentina llega a este desafío tras caer 2-1 ante Uruguay en La Bombonera en su presentación anterior. El equipo dirigido por Lionel Scaloni realizará varias modificaciones en su formación inicial, destacando el regreso de Emiliano ‘Dibu’ Martínez al arco tras superar una lesión mandibular y la oportunidad para jóvenes figuras como Gianluca Prestianni, Matías Soulé y Agustín Giay en busca de despedir el año con una victoria.

Por su parte, Costa Rica arriba a Córdoba bajo la conducción técnica de Bryan Ruiz luego de perder 2-0 frente a Ecuador en Quito. El conjunto tico encadena tres derrotas consecutivas en compromisos amistosos y apuesta por una convocatoria mayoritariamente integrada por futbolistas del torneo local, respaldada por referentes como Celso Borges, Francisco Calvo y Manfred Ugalde, para intentar dar la sorpresa en territorio argentino.